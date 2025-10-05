Agricoltore muore a 29 anni schiacciato da un albero durante la potatura: si chiamava Davide Di Girolamo

Stava potando un albero quando la pianta gli è caduta addosso, lo ha schiacciato ed è morto. Si chiamava Davide Di Girolamo, aveva 29 anni.

Davide Di Girolamo.

Era al lavoro, stava potando un albero con la motosega quando gli è caduto addosso ed è morto schiacciato. Un terribile incidente al lavoro nel territorio fra Sabaudia e Pontinia è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 4 ottobre 2025, nel primo pomeriggio, verso le ore 14. Ad avere la peggio Davide Di Girolamo, agricoltore di 29 anni, che ha perso la vita sul colpo.

Muore a 29 anni schiacciato da un albero

Secondo le prime informazioni emerse fino ad ora, sembra che l'agricoltore stesse potando un albero quando, dopo l'incisione sul tronco, la pianta gli è caduta addosso e lo ha schiacciato.

L'incidente, come anticipato, è avvenuto ieri nel primo pomeriggio mentre Di Girolamo si trovava al lavoro con lo zio. Quest'ultimo ha assistito impotente all'accaduto e ha immediatamente allertato i soccorsi. In breve tempo i carabinieri della stazione di Sabaudia hanno raggiunto l'azienda agricola dove i due stavano lavorando al momento della tragedia.

Una volta arrivati, hanno aperto le indagini per cercare di comprendere le cause dell'incidente e ricostruire cosa possa essere accaduto. Oltre a loro si sono attivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Una volta raggiunto, i soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma invano. La salma è poi stata trasferita all'obitorio del cimitero di Sabaudia.

Chi è Davide Di Girolamo, il 29enne morto schiacciato da un albero

L'agricoltore morto in provincia di Latina aveva 29 anni e si chiamava Davide Di Girolamo. Era originario di Amaseno, dove è cresciuto, ma da qualche tempo era residente a Sabaudia, dove lavorava nella sua azienda agricola al confine con Pontinia, aperta dopo tanti sacrifici. Nei confronti del figlio e della famiglia del ventinovenne si stringe con il dolore e l'affetto l'intera comunità di Amaseno, dove era cresciuto.