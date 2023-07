Agnese Sperduti e Giuseppina Bonanni, chi sono le due turiste ciociare morte nell’incidente a Palau Erano originarie della provincia di Frosinone Agnese Sperduti e Giuseppina Sassano Bonanni. Cinquantanove anni la prima, era docente di Greco e Latino in un liceo classico, settantasettenne la seconda.

A cura di Alessia Rabbai

Agnese Sperduti, una delle vittime dell’incidente a Palau

Agnese Sperduti e Giuseppina Bonanni Sassano sono le due vittime dell'incidente stradale che si è verificato in località Stazzu Pulcheddu a Palau in Sardegna. Entrambe originarie della provincia di Frosinone, la prima aveva cinquantanove anni ed era un'insegnante di Lettere, Greco e Latino al liceo classico Norberto Turriziani. Giuseppina detta ‘Pucci' aveva settantasette anni. Insieme a loro viaggiava una terza donna, rimasta ferita e ricoverata in ospedale. Le amiche stavano trascorrendo una vacanza in Sardegna, spensierate e in relax. Appresa la notizia della loro improvvisa e drammatica scomparsa la comunità si è stretta intorno al dolore dei famigliari, in attesa che le salme rientrino nel Lazio e che vengano celebrati i funerali, per dar loro l'ultimo saluto.

Tanti i messaggi di cordoglio ad Agnese e Pucci

Nelle ore successive all'incidente in cui hanno perso la vita Agnese e Pucci sono comparsi tanti messaggi d'addio e stima nei loro confronti. Chi le conosceva le ricorda come due donne sempre allegre e sorridenti, amanti della vita e avventuriere. Agnese e Pucci facevano parte del Rotary Club di Frosinone: "Apprendiamo la drammatica notizia della tragedia nella notte a Palau: in un incidente stradale hanno perso la vita la cara professoressa Agnese Sperduti e la Signora Giuseppina Bonanni Sassano – si legge in un post su Facebook –Pucci è sempre stata una grande amica del Rotary, presente da tanti anni a tante conviviali del Club. Agnese ha sempre collaborato alla vita del Rotary Club Frosinone, senza mai tirarsi indietro. Per questo, a dicembre scorso aveva ottenuto il riconoscimento PHF (Paul Harris Fellow).Tutti i soci del Rotary Club Frosinone sono addolorati dalla scomparsa di due amiche oltre che socie innerwheel. Il Rotay Club di Frosinone si stringe intorno al dolore delle famiglie delle due amiche decedute".

L'incidente in cui sono morte due donne a Palau

Secondo quanto ricostruito finora a scontrarsi frontalmente sono state due auto per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine sulla strada 125 nella tarda serata di giovedì 20 luglio. Alla guida della prima macchina, una Lancia Y, c'era appunto Agnese, mentre Giseppina era seduta dietro. Al sedile accanto alla conducente c'era una loro amica, un'ottantaduenne pensionata, che a seguito dell'impatto ha avuto bisogno di cure mediche. Alla guida della secondo auto, una Toyota, c'era invece uno studente sardo del posto, di ventuno anni. L'impatto avvenuto intorno alle ore 22.30 è stato violento e ad avere la peggio sono state Agnese e Giuseppina, per le quali non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per più persone coinvolte in un sinistro le cui condizioni di salute sembravano serie, sul posto sono giunti in breve tempo diversi mezzi di soccorso. Il personale sanitario ha provato a rianimare Agnese e Giuseppina, purtroppo senza esito: il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non hanno lasciato loro scampo. La terza donna e l'automobilista sono stati invece trasportati in ospedale, per le cure del caso.