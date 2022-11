Agguato a Tor Bella Monaca: un ragazzo di 19 anni ferito a colpi di pistola Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e accompagnato al pronto soccorso del policlinico di Roma Tor Vergata, dove è stato operato. Le sue condizioni non sono gravi.

A cura di Enrico Tata

Agguato a Tor Bella Monaca, periferia Est di Roma. Un ragazzo di 19 anni è stato ferito da un colpo di pistola la scorsa notte intorno all'una in viale dell'Archeologia. Stando a quanto si apprende, sarebbe stato ferito a un braccio. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e accompagnato al pronto soccorso del policlinico di Roma Tor Vergata, dove è stato operato. Le sue condizioni non sono gravi.

Il giovane avrebbe raccontato agli investigatori di essere stato colpito da un proiettile sparato da un'automobile in corsa. I poliziotti stanno cercando di verificare la versione del ragazzo e stanno tentando di individuare non solo i responsabili del fatto, ma anche il movente di quello che è stato un vero e proprio agguato. La dinamica, infatti, sembra condurre le indagini verso la criminalità organizzata.

Pochi giorni fa, il 9 novembre, è stato accoltellato all'interno di un parchetto di viale dell'Archeologia. Il ragazzo è stato ferito con una coltellata sferrata da un tossicodipendente. Il ferito è stato soccorso è trasportato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Stando a quanto riferito dal giovane, l'aggressione è avvenuta al culmine di una violenta litigata scoppiata tra i due e un altro amico della giovane vittima. Indagini sono tuttora in corso e sicuramente verranno effettuati accertamenti per scartare un eventuale collegamento (che sembra improbabile) tra i due casi, avvenuti tuttavia sempre a viale dell'Archeologia e a distanza di poche ore l'uno dall'altro.