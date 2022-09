Agguato a Nettuno: con il volto coperto sparano contro due 20enni da un’auto Paura ieri sera in via Livatino a Nettuno, dove due 20enni sono rimasti vittime di una sparatoria. Tutti e due sono rimasti illesi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Sono fortunatamente rimasti illesi due ragazzi di vent'anni presi di mira in una sparatoria, che si è verificata nella serata di domenica 25 settembre in via Rosario Livatino a Nettuno, in provincia di Roma. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, che indagano sul caso coordinate dalla Procura erano circa le ore 19 e i due giovani poco più che maggiorenni si trovavano in strada. Improvvisamente un'auto si è avvicinata loro, a bordo c'erano tre persone di cui non è al momento nota l'identità, armate, con il volto coperto da un passamontagna. Uno ha puntato la pistola contro di loro e ha aperto il fuoco, sparandogli diversi colpi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e stanno bene, a parte lo choc.

I due ventenni rimasti illesi

Una volta premuto il grilletto, il conducente della vettura ha spinto il piede sull'acceleratore e si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. A dare l'allarme nel frattempo sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia di Stato del commissariato di Anzio, che hanno accompagnato i due ventenni in caserma, per ascoltarli su quanto accaduto e raccogliere la loro versione dei fatti e dettagli utili, per cercare d'individuare i responsabili della sparatoria.

Ipotesi agguato

A terra gli agenti hanno recuperato alcuni bossoli di proiettile, che la Scientifica analizzerà. Ancora da chiarire il movente. D'aiuto agli investigatori potrebbero rivelarsi le immagini immortalate dalle telecamenre di videosorveglianza che, qualora fossero presenti, potrebbero aver immortalato l'auto in fuga. I poliziotti sono al lavoro per far luce sull'intera vicenda, ancora dai contorni poco chiari. L'ipotesi è che si sia trattato di un agguato, ma al momento si indaga a 360 gradi.