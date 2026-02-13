Aggressione sul campo da basket, genitore prende a pugni un giovane atleta e scoppia una rissa tra adulti

Rissa sul campo da basket a Roma, dove un genitore ha fatto irruzione durante la partita e ha colpito un giovane giocatore di spalle. Un gesto a seguito del quale sono intervenuti altri adulti, che hanno creato scompiglio in campo. L'arbitro è stato costretto a interrompere il match. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi durante la competizione Under 14 della European Youth Basketball League – paragonabile alla Youth Champions League di calcio – tra Buba Basket Sofia e Academy Istanbul, che si è disputata nel palazzetto Altero Felici di via Flaminia. La scena è stata ripresa in diretta streaming su YouTube, successivamente il video è stato rimosso. La squadra U14 del Buba Basket Sofia è squalificata dalla partecipazione alla EYBL per il resto della stagione 2025/2026

Come riporta La Repubblica era in corso la partita quando tra due giocatori c'è stato un leggero gesto di stizza. improvvisamente un genitore è sceso in campo e ha sferrato un pugno a un alteta della squadra avversaria mentre era di spalle. Al gesto hanno reagito altri genitori, che sono intervenuti a loro volta, occupando il campo da basket e rendendo impossibile che la partita continuasse. Da lì è nata una rissa, che ha coinvolto altri adulti.

La European Youth Basketball League ha diffuso un comunicato ufficiale: "Questo incidente è senza precedenti nella storia della EYBL e siamo pienamente impegnati a garantire che la nostra lega rimanga un ambiente sicuro, rispettoso e positivo per ogni giovane atleta La squadra U14 del Buba Basket Sofia è squalificata dalla partecipazione alla EYBL per il resto della stagione 2025/2026. Lo spettatore adulto che ha colpito un giocatore è bandito a vita da tutti gli eventi EYBL", mentre "tutti i genitori che sono entrati sul campo da entrambe le squadre sono sospesi per un anno dalla partecipazione come spettatori alle partite EYBL".

Buba Basketball ha commentato l'accaduto con un comunicato ufficiale: "Non tolleriamo le aggressioni sul campo ed educhiamo i nostri concorrenti al rispetto, alla disciplina, al fair play e alla sportività. Prendiamo le distanze e non accettiamo le interferenze dei genitori da parte della nostra squadra, né qualsiasi dimostrazione di abusi, provocazioni e comportamenti antisportivi, in campo o sugli spalti. Tali azioni sono inaccettabili e violano i valori che sosteniamo quotidianamente come club.

Nel momento di tensione in campo, gli staff allenatori di entrambe le squadre hanno reagito immediatamente, insieme alle squadre di entrambe le accademie, impedendo un'escalation più grave. Non c'è stato alcun intervento della polizia e non sono stati effettuati arresti. Buba Basketball e Academy Istanbul hanno tradizionalmente mantenuto buoni rapporti amichevoli. Il club presterà particolare attenzione ai bambini che hanno assistito all'incidente e organizzerà un incontro con uno psicologo per fornire loro il necessario supporto".