Aggressione razzista a Ferentino, 20enne massacrato di botte perché nero: denunciati sei uomini L’aggressione è avvenuta la sera del 22 dicembre al centro di Ferentino, in provincia di Frosinone. I denunciati dovranno rispondere di lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo africano è stato picchiato da un gruppo di sei persone perché nero. È accaduto a Ferentino, in provincia di Frosinone, la sera del 22 dicembre. Le indagini, condotte dai carabinieri, hanno permesso di individuare i colpevoli: si tratta di sei persone di età compresa tra 19 e 57 anni, denunciate per lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale. Nei loro confronti è stato emesso anche il Daspo Willy, che non gli consentirà di avvicinarsi per molto tempo ai luoghi della movida ciociara dove sono avvenuti i fatti. Il 20enne vittima della brutale aggressione era stato portato in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi, nonostante i calci e i pugni ricevuti dal branco.

Ad aiutare i carabinieri nella ricostruzione dei fatti e nell'identificazione degli arrestati, sono stati il ragazzo vittima dell'aggressione e le persone che hanno assistito alla scena. Numerosi testimoni hanno descritto gli autori del violento pestaggio e così, grazie anche all'ausilio delle telecamere di sorveglianza presenti della zona, ieri sono stati rintracciati. A quanto si apprende prima il gruppo ha cominciato a insultare il 20enne con epiteti razzisti, poi gli si è avvicinato, cominciando a colpirlo con calci e pugni, così forti da rendere necessario il trasferimento all'ospedale di Alatri. Dopo l'aggressione sono fuggiti. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno cominciato immediatamente le indagini, sentendo i testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere di via sorveglianza presenti nella zona. E così i sei sono stati fermati e denunciati. Il ragazzo, fortunatamente, si è quasi ripreso a livello fisico dalle ferite subite.