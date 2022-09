Aggressione in centro a Latina: due ragazzi hanno preso a calci e a pugni un 50enne Due ragazzi di 16 e 18 anni a bordo di una microcar si sono arrabbiati perché, a loro dire, un’automobilista non avrebbe dato loro la precedenza in corrispondenza di un incrocio.

A cura di Enrico Tata

Una vera e propria aggressione in pieno centro a Latina. Tutto è cominciato per una banale lite in strada: due ragazzi di 16 e 18 anni a bordo di una microcar si sono arrabbiati perché, a loro dire, un'automobilista non avrebbe dato loro la precedenza in corrispondenza di un incrocio. Hanno inseguito la vettura, hanno costretto il conducente ad accostare e a farlo scendere dall'abitacolo. Poi lo hanno colpito a calci e a pugni, anche quando lui è caduto sull'asfalto. La scena è stata notata da una pattuglia della polizia stradale impegnata in un posto di blocco a pochi metri di distanza. Sono stati proprio gli agenti ad intervenire per primi per fermare i due ragazzi. In seguito, sono intervenuti sul posto gli uomini della squadra volante, che hanno identificato le persone coinvolte. Sia i ragazzi che l'automobilista picchiato hanno fornito la loro versione dei fatti alle forze dell'ordine.

Un'altra aggressione è avvenuta, sempre a Latina, nella serata del 19 settembre. Il fatto è accaduto in via Ovidio, dove tre uomini hanno aggredito un'altra persona e poi sono scappati lasciando il ferito a terra. Alla scena hanno assistito alcuni passanti e residenti della zona, che hanno immediatamente chiamato la polizia e un'ambulanza per soccorrere l'uomo rimasto a terra. I sanitari del 118 hanno trasportato quest'ultimo al pronto soccorso. Stando alle prime ricostruzioni, i responsabili di quanto avvenuto sarebbero quattro ragazzi stranieri, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Uno di loro ha sferrato un pugno alla vittima e poi sono tutti scappati, due a bordo di un'automobile e gli altri a piedi.