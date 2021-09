Aggressione con rapina, gruppo di giovani prende a bastonate un coetaneo e lo deruba Momenti di paura per un ragazzo preso a bastonate e derubato di portafogli e collanina da un gruppo di coetanei tra la fermata Metro Santa Maria del Soccorso e via Carlo Maria Viola a Roma. I poliziotti hanno arrestato un diciottenne, mentre indagano per risalire all’identità dei suoi complici.

A cura di Alessia Rabbai

Aggressione con rapina a Roma, dove un gruppo di giovani ha preso a bastonate un ragazzo derubandolo del portafogli per poi darsi alla fuga. I fatti risalgono alle scorse ore e sono avvenuti tra la fermata Metro Santa Maria del Soccorso e via Carlo Maria Viola. Secondo le informazioni apprese l'uomo si trovava in strada quando è stato preso di mira e aggredito, derubato del portafogli e di una collanina. Ad attirare l'attenzione delle forze dell'ordine sono state le urla dei passanti, che hanno chiamato aiuto. Sul posto in servizio di pattuglia del territorio c'erano gli agenti del IV Distretto San Basilio, del Commissariato Porta Pia e della Sezione Volanti, che sono prontamente intervenuti in suo soccorso. Alla vista di poliziotti il gruppo, composto presumibilmente da cinque giovani, si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. In soccorso del ragazzo vittima del pestaggio è arrivato il personale sanitario, che lo ha trasportato in ambulanza all'ospedale.

Diciottenne arrestato per rapina aggravata, si cercano i complici

Arrivato al pronto soccorso il ragazzo vittima del pestaggio è stato affidato alle cure dei medici e sottoposto agli accertamenti del caso. Ha riportato ferite in diverse parti del corpo a seguito dell'aggressione. Nell'area in cui si è consumata la violenza poco dopo i poliziotti hanno fermato un diciottenne italiano, che vedendoli ha cercato di nascondere quanto sottratto alla vittima. Il giovane è stato portato negli uffici del Distretto San Basilio e arrestato per rapina aggravata in concorso. Ora si trova nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della che venga celebrata la direttissima. Sono ancora in corso le indagini per risalire ai suoi complici che al momento non risultano ancora identificati. Il bastone è stato sequestrato.