Aggredito muore dopo un anno di coma: arrestato sospettato del pestaggio Giancarlo Masala è morto lo scorso 17 ottobre dopo un anno in coma. Secondo gli inquirenti è stato aggredito e lasciato esanime davanti la sua abitazione: oggi un uomo è stato arrestato per omicidio preterintenzionale.

A cura di Valerio Renzi

È il 5 ottobre del 2020 quando Giancarlo Masala viene trovato riverso in terra fuori la sua abitazione. Le condizioni dell'uomo appaiono subito gravi e viene trasferito d'urgenza all'ospedale Sandro Pertini dove entra in codice rosso. Da quel giorno comincia un calvario per l'uomo che termina circa un anno dopo il ricovero: il 17 ottobre scorso viene dichiarato morto a causa del peggioramento delle condizioni cliniche, non è mai uscito dal coma ed è infine deceduto per un'emorragia celebrale.

Da subito sembra evidente come Masala sia stato aggredito e oggi le indagini sono arrivate a un punto di svolta, con l'accusa di omicidio preterintenzionale per un uomo che è stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguita dai carabinieri della stazione di Roma-Montesacro.

Le indagini che hanno portato all'arresto

L'arresto è avvenuto in via cautelare: le indagini sono tutt'ora in corso ma le prove a carico dell'indiziato sono state giudicate più che sufficienti per portare al fermo. Essenziali sarebbero state le testimonianze raccolte nel corso delle indagini, mentre ancora non è nota l'identità dell'uomo arrestato né le sue generalità.