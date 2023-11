Aggredito con lo spray urticante mentre saliva in auto sulla Togliatti: derubato “Non sono riuscito a difendermi, mi hanno aggredito alle spalle, uno mi teneva fermo mentre l’altro mi ha spruzzato lo spray al peperoncino”, il racconto della vittima.

A cura di Enrico Tata

Stava salendo in macchina, quando due uomini lo hanno sorpreso e aggredito alle spalle. Poi gli hanno spruzzato sul viso dello spray al peperoncino. Gli hanno preso portafogli, documenti e occhiali da sole e poi sono scappati a piedi verso il vicino campo rom.

Stando a quanto riporta il Messaggero, l'aggressione è avvenuta venerdì nel primo pomeriggio lungo via Palmiro Togliatti a Roma. Secondo quanto ricostruito, a chiamare i soccorritori è stato un passante, che ha visto tutta la scena e ha deciso di chiamare la polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti del reparto volanti, che hanno aiutato la giovane vittima, un ragazzo di 25 anni, e hanno cominciato le indagini.

Dopo aver ascoltato il racconto del giovane e aver esaminato le telecamere di sicurezza installate in zona, adesso i poliziotti sono sulle tracce dei banditi. "Non sono riuscito a difendermi, mi hanno aggredito alle spalle, uno mi teneva fermo mentre l’altro mi ha spruzzato lo spray al peperoncino. Cercavano i documenti, i soldi. Poi mi hanno rubato pure gli occhiali da sole. Ho avuto solo il tempo di vederli scappare via verso il Mattatoio, poi solo il buio. Non riuscivo più a tenere gli occhi aperti per lo spray urticante. Pochi secondi dopo, ho sentito la voce di un uomo che mi rassicurava e poi ho sentito le sirene della polizia sempre più vicine", la testimonianza del ragazzo, stando a quanto riportato dal Messaggero.

"La vittima ci ha riferito che i due rapinatori si sono concentrati prima sui documenti e solo in un secondo momento sui soldi. Un elemento questo che sta aprendo altre ipotesi investigative", un altro dettaglio registrato dai poliziotti.