"Aggredita al triage mentre gestivo un'emergenza" la denuncia di un'infermiera di Tor Vergata "Ha afferrato il monitor del computer e me l'ha tirato contro, mi ha colpito una mano". Un'infermiera del Policlinico di Tor Vergata ha raccontato a Fanpage.it l'aggressione da parte di una paziente, che si è poi scagliata anche contro due guardie giurate.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un'infermiera e due guardie giurate sono state aggredite ieri sera al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata a Roma. È successo giovedì 22 maggio intorno alle ore 21.15. A compiere la violenza contro il personale sanitario e di guardia del nosocomio è stata una paziente, che verrà denunciata. A raccontare l'accaduto a Fanpage.it l'infermiera, una delle tre vittime dell'aggressione, al momento dei fatti aveva iniziato da poco il turno di lavoro.

"Mi ha aggredita verbalmente e tirato contro il monitor del computer"

"Una donna è sbucata dalla porta d'ingresso al corridoio e ai diversi box. Si è messa davanti al vetro del triage al di là del quale mi trovavo, che è aperto nella parte bassa, e mi ha chiesto di parlare con un capo – racconta l'infermiera – Avevo cominciato a lavorare da poco e non mi ero accorta lì per lì neanche che fosse una paziente, ma dopo, quando ho visto il braccialetto identificativo. In quel momento stavo parlando con un'altra paziente durante il triage, era un'urgenza.

Le ho chiesto chi fosse, non mi ha risposto. Continuava a ripetermi di voler parlare con un capo e a chiedermi se avessi visto come stavano i malati all'interno. Le ho chiesto di nuovo il suo nome, allora lei mi ha aggredito verbalmente, ha infilato le mani all'interno della parte aperta del vetro, ha afferrato il monitor del computer e me l'ha tirato contro".

"La paziente ha aggredito anche due guardie giurate"

A fermare la paziente andata in escandescenza al triage del Policlinico di Tor Vergata è stato un medico che passava da lì. "Mi ha colpito una mano, mi è venuto istintivo difendermi mettendo le mani avanti" prosegue l'infermiera. La donna adirata ha raggiunto l'uscita. Nel frattempo il medico che ce l'aveva in carico ha chiuso la cartella. Mentre si dirigeva fuori dal pronto soccorso ha aggredito anche le due guardie giurate, refertate. L'infermiera ha subito chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, raccontando l'aggressione ai poliziotti giunti sul posto. Tra qualche giorno si recherà in commissariato per sporgere denuncia.