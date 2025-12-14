Aggredisce un uomo in strada e tenta di strangolarlo col cordino degli occhiali: arrestato 21enne

L’accusa per il 21enne è di tentato omicidio, tentata rapina, lesioni e minacce aggravate. Secondo le prime informazioni, avrebbe tentato di uccidere l’uomo per rubargli occhiali e borsa.

Tragedia sfiorata nella mattinata di ieri a Fiumicino, davanti la fermata di Parco Leonardo. Un uomo di 56 anni che lavora in un vicino centro commerciale è stato aggredito da uno sconosciuto che gli voleva rubare occhiali e borsello. L'attacco, che è stato estremamente violento, si è consumato nel giro di pochi secondi in strada, davanti ad altre persone. Il 21enne ha gettato a terra la vittima, gli ha passato intono al collo il cordino per gli occhiali e ha cercato così di strangolarla. Una scena terribile, che ha fatto temere il peggio.

A dare l'allarme è stata una passante, che ha chiamato la polizia, arrivata sul posto in pochi minuti. Gli agenti hanno fermato il responsabile dell'aggressione, un 21enne che adesso deve rispondere di tentato omicidio, tentata rapina, lesioni e minacce aggravate. Il 56enne è stato portato in ospedale al Grassi di Ostia: nonostante lo shock causato dall'aggressione, non è fortunatamente in pericolo di vita. Dimesso, ha ricevuto una prognosi di venti giorni.

Secondo una prima ricostruzione, il 56enne stava andando a prendere la navetta alla fermata di Parco Leonardo per andare al lavoro. Erano le 11 del mattino quando il 21enne, per rubargli telefono e borsello, lo ha attaccato prima prendendolo a pugni fino a farlo cadere a terra, e poi tentando di soffocarlo con il cordino degli occhiali che aveva al collo. Non lo aveva mai visto prima e non lo conosceva: inerme, non è riuscito a difendersi dalla furia del 21enne. Quest'ultimo è stato fermato dalla polizia e portato nel carcere di Civitavecchia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.