Aggredisce alle spalle un uomo e quasi gli stacca un orecchio a morsi: arrestata a Torpignattara Una donna aggredisce un uomo alle spalle e gli prende a morsi un orecchio, fino quasi a staccarglielo. Si tratta di una signora originaria di Haiti di 36 anni e già nota alla polizia. Gli agenti l’hanno arrestata e dovrà rispondere dell’accusa di lesioni gravissime. Il fatto è accaduto a Torpignattara, Roma.

A cura di Enrico Tata

Sbuca dal nulla e aggredisce un uomo alle spalle. Gli morde un orecchio quasi fino a staccarglielo. Per questo una donna è stata stata arrestata intorno alle 9,30 di ieri mattina all'interno del parco di villa De Sanctis nel quartiere di Torpignattara a Roma. Là è avvenuta l'aggressione. Il ferito, un uomo di 64 anni italiano è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Vannini di via dell'Acqua Bullicante. Le sue condizioni di salute non sono gravi, per fortuna, anche se ha rischiato seriamente di perdere l'orecchio, quasi staccato a morsi dalla donna. Si tratta di una signora originaria di Haiti di 36 anni e già nota alla polizia. Gli agenti l'hanno arrestata e dovrà rispondere dell'accusa di lesioni gravissime. Le cause dell'aggressione, riferiscono le forze dell'ordine, devono ancora essere accertate.