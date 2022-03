Aeroporti di Roma, in arrivo nuove rotte che collegano la capitale a destinazioni intercontinentali Aeroporti di Roma ha organizzato un piano con nuove rotte e destinazioni per l’estate 2022: nuovi collegamenti in America, Asia e Australia.

A cura di Beatrice Tominic

Aeroporto di Fiumicino.

Quella del 2022 si preannuncia come un'estate intercontinentale: come ha recentemente fatto sapere Aeroplani di Roma, infatti, i sistemi di vendita delle compagnie aeree stanno pianificando il recupero del mercato romano.

Per il periodo compreso fra aprile e ottobre 2022, infatti, secondo il piano Summer 2022 organizzato da Aeroporti di Roma, è previsto un livello di attività con punte superiori anche al 70 % della capacità offerta e di voli operati rispetto allo stesso periodo di tre anni fa, nel 2019. Tante anche le nuove destinazione, come il volo diretto per l'Australia e i nuovi collegamenti con il nord America.

Le nuove tratte che collegano Roma con nuove destinazioni

Rispetto al periodo pre- Covid, la Summer 2022 di Aeroporti di Roma prevede l'attivazione di nuovi collegamenti aerei: su 25, 13 sono nuove destinazioni mai servite precedentemente con voli diretti, grazie all'arrivo o al ritorno di compagnie aeree con regolari servizi di linea. Da quest'estate è possibile raggiungere l'Australia con un volo diretto grazie alla compagnia Qantas che collega la capitale a Perth prima e Sidney poi, ad esempio; mentre la WestJet mette in contatto Roma e Calgary in Canada e Gulf Air pianifica il collegamento diretto con il Bahrain. L'arrivo di Icelander, invece, consente l'arricchimento di voli da Roma verso Reykjavík.

Fra le nuove destinazioni internazionali arrivano anche Tangeri, Girona e Figari su voli Ryanair, Strasburgo su Volotea, Montpellier su Transavia. Soltanto Wizz Air, infine, prevede l'inserimento di un nuovo aereo, il quinto e nuove destinazioni fra cui Londra Gatwick, Madrid, Marrakesh, Amman: a queste si aggiungono anche alcune rotte totalmente nuove per Roma come Yerevan in Armenia e Turku in Finlandia.

Le destinazioni in America e Asia

Anche ITA Airways nei prossimi mesi viene rafforzata per rotte sia di corto che medio raggio, oltre che intercontinentali. In particolare, sono molte le nuove destinazioni verso l'America. Ad inizio marzo, ai voli per New York sono stati aggiunti quelli diretti per Miami e Boston, ma sono già pronti, per giugno, quelli verso Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires e Tokyo Haneda.

Con Summer 2022 vengono riattivate anche le rotte verso verso l'Asia ed il Sud America come il servizio diretto di Singapore Airlines e di Aerolíneas Argentinas, attivi a partire dai primi giorni di giugno, mentre da luglio, il ritorno di Latam viene ristabilito con la tratta diretta verso San Paolo.

"La situazione è ancora complessa, ma ci sono i presupposti perché il 2022 sia un anno di ripresa – ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma (ADR), Marco Troncone – Il traffico in Europa potrà tornare quasi alla normalità nel corso dell'anno: ADR il piano di investimento con attenzione allo sviluppo, alla sostenibilità e all'innovazione anche in vista degli appuntamenti del Giubileo 2025 e di Expo 2030, che rappresentano grandi opportunità per Roma e l'intero Paese."