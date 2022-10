Adolescente trova portafoglio con 230 euro e lo riconsegna alla polizia: “Era l’unica cosa da fare” Subito dopo la scuola il ragazzo, non ancora maggiorenne, ha riconsegnato soldi e documenti in commissariato e il portafogli è tornato al proprietario.

A cura di Beatrice Tominic

Lo aveva perso mentre era fuori casa ed aveva già sporto regolare denuncia. Ma poi è stato colto da un colpo di fortuna: questo è quanto accaduto ad un uomo di 79 anni che, grazie al buon cuore e all'onestà di un adolescente, è tornato in possesso del suo portafoglio e del suo contenuto, 230 euro in contanti. Il ragazzo, non ancora maggiorenne, ha ritrovato il portafoglio in zona Montesacro, nel quadrante nord est della capitale, lungo la strada, ancora pieno dei soldi e dei documenti dell'anziano proprietario.

Così, non appena uscito da scuola, si è presentato in autonomia negli uffici del III Distretto "Fidene Serpentare" per riconsegnarlo quanto rinvenuto alla polizia. Al suo interno, oltre ai documenti d'identità del malcapitato che lo aveva perso, anche una cospicua somma di denaro: 230 euro in contanti, per la precisione. Proprio visionando i documenti all'interno è stato possibile rintracciare il proprietario, un uomo nato nel 1943 che, come si è scoperto, aveva già presentato regolare denuncia presso un altro commissariato di polizia.

L'arrivo nel commissariato dopo la scuola

Il ragazzo, che non ha ancora raggiunto la maggiore età, si è recato presso il commissariato subito dopo la scuola ed ha riconsegnato il portafoglio dell'anziano con tutto il contenuto. Ai poliziotti ha rivelato di non aver avuto nessun dubbio sul comportamento da seguire: quella di riconsegnare il portafoglio per lui era l'unica scelta possibile. "Sono stato abituato così", ha detto facendo riferimento all'educazione con cui lo ha cresciuto la sua famiglia, secondo i principi dell’onestà, della serietà e della bontà d’animo.