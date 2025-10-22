Adesca giornalista in Vaticano durante il Conclave e lo invita a casa: prete accusato di violenza sessuale

La Procura di Roma ha chiuso le indagini su Antonio Pelayo. Il giornalista e prete spagnolo 81enne è accusato di violenza sessuale su un cronista durante il Conclave.

La Cappella Sistina in cui si svolge il Conclave (Foto di repertorio)

Ha adescato un cronista italiano invitandolo nel suo appartamento e cercando un approccio sessuale con lui durante i giorni in cui in Vaticano era in corso il Conclave per l'elezione di Papa Leone XIV. La Procura ha chiuso le indagini su Antonio Pelayo, giornalista e prete spagnolo ottantunenne, nei suoi confronti l'accusa è di violenza sessuale.

I fatti che l'accusa contesta al decano dei vaticanisti spagnoli, come riporta Il Corriere della Sera, sono accaduti appunto durante il Conclave, quando la sala stampa vaticana è diventata il punto d'incontro di tantissimi giornalisti provenienti da tutto il mondo. Per la Procura il prete avrebbe adescato il cronista quarantenne, parlandogli di Arte e del suo ruolo all'interno della Santa Sede. I due si sono incontrati anche per un aperitivo, il giornalista credeva che tra loro stesse nascendo un'amicizia o comunque uno scambio interessante e positivo dal punto di vista umano. Fino a quando il prete non lo ha invitato con una scusa a casa sua. Una volta all'interno dell'appartamento avrebbe tentato un approccio sessuale con lui. Successivamente Pelayo avrebbe mandato un messaggio di scuse al cronista per ciò che era accaduto.

Il giornalista dopo l'accaduto si è sentito costretto a cambiare le sue abitudini di vita: si è trasferito all'estero, fuori dall'Italia, per paura di incontrarlo di nuovo. Il prete infatti secondo quanto emerso in questa fase dalle indagini avrebbe continuato a cercarlo, provocandogli una grande preoccupazione. La sera del 23 maggio scorso infatti dopo aver mangiato insieme il prete ha offerto da bere del whisky al cronista, ma lui ha rifiutato. Da quel momento in poi sarebbero cominciate le presunte molestie: un approccio soft che sarebbe diventato più aggressivo con il trascorrere dei minuti. Il quarantenne è riuscito ad andarsene via dall'abitazione e dopo qualche giorno ha denunciato il religioso. Ora la Procura della Repubblica di Roma, che ha acquisito tutte le informazioni, ha chiuso le indagini. Il prete dovrà rispondere di violenza sessuale.