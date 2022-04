Addio ad Antonio Molinari, l’ultimo imprenditore dell’azienda che ha dato al mondo la sambuca È morto Antonio Molinari, ultimo imprenditore dell’omonima azienda nata nel 1945 a Civitavecchia. Aveva 81 anni e viveva a Perugia da tempo.

Addio ad Antionio Molinari, il re della Sambuca. Suo padre Angelo, esperto liquorista, aveva fondato il marchio storico che dal 1945 vende bevande alcoliche in Italia e nel mondo e lui, fino agli ultimi giorni della sua vita, ha continuato ad essere al timone dell'azienda nonostante fosse malato. Morto lo scorso 23 aprile all'età di 81 anni, da tempo si era trasferito a Perugia.

Antonio era l'ultimo degli imprenditori che hanno dato vita all'azienda: aveva iniziato a lavorare con il padre Angelo e i fratelli Mafalda e Marcello nel 1967. Il loro impegno è riuscito a far diventare la sambuca Molinari un simbolo della Dolce vita e poi a fare in modo che il commercio si allargasse anche all'estero.

La notizia della morte

La notizia della sua morte è arrivata dalla sua famiglia, la moglie Daniela e i tre figli Angelo, Inge e Mario: "Uomo brillante e lungimirante imprenditore, ha dedicato la sua vita all'azienda e alla famiglia, fin da giovane in azienda insieme al padre Angelo e ai fratelli Mafalda e Marcello, ne ha preso poi le redini portandola, con passione e dedizione, grazie al suo forte intuito imprenditoriale e alla sua visione innovativa e fuori dagli schemi, al successo di oggi e lanciandola a livello internazionale."

La nota, infine, si conclude facendo riferimento all'azienda: "Tutti i dipendenti e collaboratori si stringono al dolore della famiglia Molinari e ne onorano il ricordo ispirandosi ai valori di responsabilità, onestà e rispetto di cui è sempre stato promotore."

La cittadinanza onoraria a Colfelice

Come anticipato, l'azienda è nata dall'intuizione dell'esperto liquorista Angelo Molinari che crea una nuova bevanda alcolica: la Sambuca Extra. Prodotta all'inizio, nel 1959, all'interno degli stabilimenti di Civitavecchia, città del litorale a nord di Roma, ben presto l'impresa si estende a macchia d'olio su tutta la regione Lazio. Nel 1974, ad esempio, l'azienda è arrivata in provincia di Frosinone dove, a Colfelice, sono stati inaugurati nuovi stabilimenti. Proprio questo comune ciociaro ha conferito la cittadinanza onoraria ad Antonio Molinari e, oggi che l'imprenditore è morto, come ha comunicato su Facebook, il Sindaco e l’amministrazione comunale hanno espresso vicinanza alla famiglia.