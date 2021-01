Piogge abbondanti stanno cadendo da qualche ora sulla città di Roma. A partire da questo pomeriggio la capitale è stata colpita da una forte ondata di maltempo che continuerà per tutta la sera e proseguirà per tutta la notte. Secondo le previsioni meteo, c'è da aspettarsi l'arrivo di temporali e acquazzoni, oltre a venti molto forti che stanno già soffiando dal pomeriggio. E sono proprio questi a preoccupare, dato che quando c'è troppo vento c'è anche il forte rischio che alberi e rami cadano in mezzo alla strada, rischiando di ferire persone e danneggiare auto e strutture. Le temperature nella capitale non saranno bassissime, ma rimarranno comprese tra 13 e 15 gradi: sono quindi più alte di quelle che si sono avute all'inizio della settimana e che avevano fatto pensare che il termometro potesse continuare ad abbassarsi ancora.

Maltempo a Roma e nel Lazio, piogge nel weekend

Anche la giornata di domani a Roma non prevede bel tempo. La Protezione civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo per vento di colore giallo, valida su tutta la regione, che sarà valida a partire dalle prime ore del mattino di domani e per le successive 12/18 ore. "Si prevede sul Lazio il persistere di venti da burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di vento fino a burrasca forte sui settori costieri e lungo i crinali appenninici – scrive la Protezione civile in una nota – Violente mareggiate lungo le coste esposte". Le piogge cominceranno a cadere a tratti nel mattino ma saranno in prevalenza deboli, con possibili nuove deboli precipitazioni nella tarda sera. Tempo instabile domenica 24 gennaio, con forti piogge e venti che soffieranno tra deboli e moderati. Minime in calo, ci si aspettano temperature più fredde. Il maltempo continuerà anche nella giornata di lunedì, mentre per martedì sono previste schiarite.