Gestiva account falsi attraverso i quali scambiava centinaia di foto e video hot che ritraevano minori con altri utenti in rete. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un venticinquenne accusato del reato di detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico, che è stato posto sotto sequestro. Le indagini sono scattate dall'individuazione da parte dei poliziotti dei due account social sospetti, che li hanno spinti a vederci a fondo e a risalire all'identità di chi vi si nascondeva dietro. Tra loro infatti è venuto alla luce che l'utente scambiava online materiale esplicito riguardante minori. A seguito degli accertamenti è emerso come i profili erano stati creati proprio per confondere le indagini, credendo che in quel modo le forze dell'ordine non sarebbero riuscite a risalire all'autore o che comunque, avrebbero trovato maggiore difficoltà a ricostruire la sua identità. Gli investigatori inoltre sono stanno cercando di risalire anche ad altri profili con i quali il venticinquenne avrebbe interagito nello scambio di materiale.

Venticinquenne arrestato ai domiciliari

Chi utilizzava gli account, oltre ad utilizzare il profilo falso, si connetteva tramite una rete wi-fi libera. Gli investigatori sono riuscire a risalire all'identità del responsabile e nei suoi confronti l'Autorità Giudiziaria ha emesso un decreto di perquisizione della sua abitazione, con il sequestro di tutti i supporti informatici, come smatphone, tablet e pc. All'interno dei dispositivi, passati attentamente al vaglio, gli investigatori hanno rinvenuto centinaia di foto e video di minori. Il venticinquenne è stato arrestato in flagranza di reato, misura cautelare successivamente convalidata dal giudice delle indagini preliminari, che lo ha posto ai domiciliari, in attesa del processo.