Accompagna i bimbi con il bus a visitare il villaggio di Babbo Natale: la sua patente è scaduta Se ne sono accorti gli agenti della polizia di Stato, impegnati in un servizio in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, che ha proprio lo scopo di controllare e rendere più sicuri i trasporti scolastici in occasione dei viaggi di istruzione.

A cura di Enrico Tata

Stava accompagnando i bambini delle scuole dell'infanzia di Sora a visitare il villaggio di Babbo Natale allestito nel bosco della villa Varroniana a Cassino. Peccato che la sua patente non fosse in regola. Se ne sono accorti gli agenti della polizia di Stato, impegnati in un servizio in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, che ha proprio lo scopo di controllare e rendere più sicuri i trasporti scolastici in occasione dei viaggi di istruzione.

L'autista aveva la patente di guida scaduta

Gli uomini della polizia stradale di Sora hanno verificato la regolarità dell'autobus e del conducente, che avrebbe dovuto accompagnare i bimbi nel parco dedicato a Babbo Natale. L'autista, però, aveva la patente di guida scaduta.

Il conducente è stato multato e la patente è stata ritirata

L'uomo è stato multato e gli agenti gli hanno ritirato il documento. Tutti i bambini hanno potuto riprendere il viaggio verso Cassino grazie all'arrivo di un altro autista (controllato anch'egli e risultato in regola).

Un altro pullman fermato con penumatici non conformi

Un altro controllo effettuato dagli agenti della stradale di Sora ha riguardato un altro pullman con bambini in gita ed è stato riscontrato che il mezzo montava pneumatici non conformi a quanto indicato sulla carta di circolazione. Per questo, la carta di circolazione è stata ritirata. Anche in questo caso, i bambini della scuola dell'infanzia hanno potuto proseguire il viaggio grazie all'arrivo di un altro pullman.