Accoltellato per un debito di 80 euro, morto il 53enne Massimiliano Abbruzzese Il 53enne Massimiliano Abbruzzese è morto dopo essere stato accoltellato, il 30 maggio scorso, a Cisterna di Latina.

A cura di Enrico Tata

Massimiliano Abbruzzese, 53 anni, è morto dopo essere stato accoltellato, il 30 maggio scorso, a Cisterna di Latina. Il responsabile dell'aggressione, già fermato con l'accusa di tentato omicidio, dovrà rispondere adesso di omicidio volontario.

Stando a quanto ricostruito, Abbruzzese è stato accoltellato in piazza Amedeo di Savoia, in pieno centro a Cisterna, da un uomo di 80 anni. I due avrebbero cominciato a litigare a causa di un debito di 80 euro che la vittima aveva con l'aggressore. Prima Abbruzzese avrebbe colpito l'altro con uno schiaffo e quest'ultimo avrebbe risposto accoltellando il 53enne più volte in diverse parti del corpo. Alcuni fendenti hanno raggiunto l'addome e altri il collo.

Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti, dov'è morto dopo dieci giorni di agonia. Subito dopo l'aggressione gli agenti della polizia e della polizia locale hanno identificato e bloccato l'anziano e hanno recuperato l'arma del delitto. I rilievi sono stati svolti dagli uomini della polizia scientifica, che ha sequestrato il coltello e ricostruito nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda ha indagato la procura di Latina, che prima ha aperto un fascicolo che oggi si è trasformato, purtroppo, in omicidio volontario a seguito del decesso della vittima.