Accoltellato dalla compagna il papà di Giulio D’Aliesio: il 18enne è morto lunedì in un incidente Indagini dei carabinieri su una violenta lite scoppiata a casa di Giulio D’Aliesio, il 18enne morto nella notte tra lunedì e martedì in un incidente avvenuto a Cassino. Il padre del ragazzo sarebbe stato accoltellato dalla compagna.

A cura di Enrico Tata

Nella notte tra lunedì e martedì scorsi, il 18enne Giulio D'Aliesio è morto in un incidente stradale sulla via Panoramica, che collega Montecassino con Cassino. Era in sella alla sua motocicletta.

Accoltellato dalla compagna il papà di Giulio

Quattro giorni dopo la morte del ragazzo, i carabinieri ora stanno indagando anche su quanto accaduto nella notte di oggi a casa del papà di Giulio. L'uomo, stando a quanto si apprende, è stato accoltellato dalla compagna, che non è la mamma del 18enne. L'uomo è ora ricoverato nell'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite, finita con tre coltellate sferrate all'addome. La donna si giustificata sostenendo di essersi soltanto difesa e di non aver avuto alcuna intenzione di ferire il compagno. Ad impugnare l'arma sarebbe stato invece l'uomo e quest'ultimo si sarebbe ferito mentre lei cercava di disarmarlo. Entrambi hanno riportato ferite superficiali, giudicate guaribili dai medici in un periodo inferiore alle due settimane. La procura sta indagando per i reati di maltrattamenti e lesioni.

Le indagini sull'incidente: Giulio forse morto per una gara

Intanto continuano le indagini per accertare la dinamica dell'incidente in cui è morto Giulio D'Aliesio. Inizialmente gli investigatori avevano parlato di un colpo di sonno, poi di un malore improvviso oppure, ancora, dell'attraversamento di un animale selvatico. Ma dagli ultimi accertamenti sembra prendere corpo l'ipotesi di un tragico esito di una gara tra una moto e un'automobile.

Ad avvalorare questo sospetto è un video consegnato ai carabinieri proprio dal padre di Giulio. Nelle immagini si vede un'auto che viene superata dalla moto della vittima. Si vede poi il mezzo del ragazzo finire improvvisamente contro un muro di cinta. A riprendere la scena sarebbero stati alcuni giovani che, probabilmente, stavano assistendo e partecipando alla gara.