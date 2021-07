Accoltellamento a Colli Albani: ferito un uomo trasportato in ospedale Momenti di paura in strada in zona Colli Albani a Roma, dove un uomo è stato ferito al culmine di una lite e trasportato in ambulanza all’ospedale. Il ferimento che ha allertato i residenti è avvenuto stasera in via dei Cessati Spiriti, poco distante dalla metro A. Sul posto 118 e i carabinieri.

A cura di Alessia Rabbai

Accoltellamento in zona Colli Albani a Roma, dove una persona è rimasta ferita, dalle prime informazioni apprese si tratterebbe di un uomo. Il ferimento è avvenuto nella serata di oggi, domenica 25 luglio in via dei Cessati Spiriti, poco distante dalla fermata della metropolitana linea A, nei pressi del supermercato Carrefour. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 20 quando i residenti hanno avvertito un via vai di ambulanze e macchine di forze dell'ordine e si sono domandati cosa stesse accadendo. Le sirene hanno messo in allerta la zona. La vittima sarebbe stata raggiunta da una coltellata al culmine di una lite in strada scaturita per futili motivi e rispetto alla quale non si conoscono ancora le cause esatte.

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per una persona con ferita d'arma bianca, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico l'uomo a terra e lo ha trasportato con urgenza all'ospedale Santa Maria Addolorata. Arrivato nel nosocomio di viale dell'Amba Aradam il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Fortunatamente non si trovarebbe in pericolo di vita. Presenti per le verifiche di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno perlustrato la zona e che avrebbero già individuato il presunto responsabile. Gli accertamenti sono in corso e per ulteriori informazioni sarà necessario attendere le prossime ore.