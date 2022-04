Accoltella un uomo per un debito di 200 euro: arrestato un 35enne Dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio, rapina e lesioni personali aggravate. In attesa di convalida dell’arresto da parte del gip, il giovane è stato arrestato e accompagnato alla Casa Circondariale ”Mammagialla” di Viterbo.

A cura di Enrico Tata

Diversi colpi alla schiena, uno diretto al collo, uno alla gola e uno alla mano, e tutto per un debito di 200 euro. L'aggressore è un ragazzo di 35 anni di Viterbo e la vittima è un 53enne. Il regolamento di conti è avvenuto all'interno dell'abitazione del presunto debitore e l'arma del delitto è un coltello a serramanico con una lama lunga circa 17 centimetri. Il ferito è stato soccorso, trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Belcolle di Viterbo e ricoverato a causa dei colpi inferti dal suo aggressore. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il 35enne è accusato di tentato omicidio, rapina e lesioni aggravate

Il responsabile è stato rintracciato dagli uomini della Squadra Mobile e della Squadra Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Viterbo. Era a casa sua, distante circa 600 metri dall'abitazione del 53enne. All'interno dell'appartamento sono stati trovati abiti sporchi di sangue e il telefono rubato alla vittima durante la violenta lite. Dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio, rapina e lesioni personali aggravate. In attesa di convalida dell'arresto da parte del gip, il giovane è stato arrestato e accompagnato alla Casa Circondariale "Mammagialla" di Viterbo.

L'aggressione è avvenuta ieri in via Ippolito Nievo, nel quartiere Murialdo di Viterbo. Ad allertare le forze dell'ordine e i sanitari del 118 sono stati i vicini di casa della vittima, allarmati per le grida disperate dell'uomo. Quest'ultimo è riuscito, seppure ferito, a fornire una descrizione del presunto responsabile agli investigatori, che così sono riusciti a risalire al 35enne.