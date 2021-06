Due uomini, uno di 55 anni e l'altro di 66 anni, stanno litigando. A un certo punto uno dei due accoltella l'altro e poi scappa. Il ferito cerca di tamponare la ferita con un panno e riesce a chiamare il numero unico per le emergenze per chiedere aiuto. Immediatamente sul posto arrivano due pattuglie della polizia e un'ambulanza del 118. Gli agenti raccolgono la testimonianza della vittima, si mettono subito alla ricerca dell'aggressore e lo riescono a rintracciare dopo pochi minuti all'interno di un garage poco distante. L'uomo dovrà rispondere di tentato omicidio.

L'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio

Il fatto è accaduto ieri a Ostia. Il responsabile è stato rintracciato in un parcheggio sotterraneo a circa dieci metri dall'accaduto. Quando ha visto gli agenti, il 66enne, un romano con diversi precedenti, ha cercato di scappare, ma è stato subito bloccato. Aveva una ferita in fronte e mani e abiti sporchi di sangue. Sotto il cuscino di un divanetto all'interno della guardiola del garage, c'era un coltello lungo 24 centimetri, di cui 14 solo di lama. Era sporco di sangue e senza dubbio, quindi, l'arma utilizzata per l'accoltellamento. A casa dell'aggressore i poliziotti hanno trovato tracce di cocaina e una banconota da 5 euro utilizzata per sniffarla. Il coltello, gli abiti e le scarpe sporche di sangue sono state sequestrate dagli agenti. L'uomo dovrà rispondere, come detto, di tentato omicidio. L'altro protagonista della vicenda, medicato in pronto soccorso e rimasto in osservazione in ospedale, è stato dichiarato guaribile in quindici giorni circa dai sanitari dell'ospedale di Ostia.