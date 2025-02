video suggerito

Accoltella un uomo durante una lite ai tavoli di un ristorante: condannato a tre anni di reclusione Un 44enne è stato condannato a tre anni di reclusione per aver accoltellato un uomo. L'aggressione è avvenuta l'estate scorsa all'esterno di un ristorante di Isola del Liri.

A cura di Alessia Rabbai

Tre anni di reclusione è la condanna che il giudice del Tribunale di Cassino ha stabilito alcuni giorni fa nei confronti di un quarantaquattrenne, che ha ha accoltellato un uomo durante una lite. L'aggressione risale al 25 luglio del 2024 ed è avvenuta in strada di notte, all'esterno di un ristorante del Comune di Isola del Liri, in provincia di Frosinone.

L'imputato ha accoltellato la vittima ad un fianco

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine al momento dell'aggressione sette persone erano sedute intorno ad un tavolo all'esterno di un ristorante, erano circa le 2 di notte. È nata una discussione per motivi non chiari, durante la quale l'imputato ha accoltellato la vittima ad un fianco, la quale ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche ed è stata trasportata con l'ambulanza in ospedale.

L'aggressore incastrato dalle telecamere

A svolgere le indagini, che hanno portato all'arresto dell'uomo sono stati i carabinieri, raggiunto il luogo dell'aggressione. Hanno raccolto gli elementi utili ad avviare le indagini, insieme alle testimonianze di alcune persone e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di zona. Telecamere che hanno immortalato chiaramente la scena dell'accoltellamento e non hanno lasciato spazio e dubbi. I militari hanno inviato l'informativa in Procura ed è scattato l'arresto.