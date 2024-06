Accoltella un uomo alla schiena dopo una lite in strada: caccia all’aggressore

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Lite in strada nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 giugno 2024, in via Cipro, davanti all'omonima stazione della metropolitana della linea A, a pochi passi da viale delle Medaglie d'Oro. I due, che vivono da tempo come senza fissa dimora, stavano discutendo animatamente quando uno dei due ha accoltellato l'altro. Poi si è dato alla fuga.

Cosa è successo: dalla lite all'aggressione

La discussione, la lite sempre più violenta. Poi lo scontro fisico. Uno dei due ha estratto quello che si è presto rivelato essere un'arma da taglio perfetto, un coltello o soltanto un collo di bottiglia, non è ancora chiaro con certezza. E si è gettato addosso all'altro, ferendolo alla schiena. I presenti nella zona al momento dell'aggressione hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia dei commissariati più vicini e gli operatori del personale sanitario che hanno subito soccorso l'uomo.

Come sta l'uomo accoltellato alla schiena

Sul posto, non appena arrivati, gli operatori sanitari del 118 si sono precipitati verso l'uomo ferito alla schiena. Lo hanno curato e lo hanno soccorso, poi lo hanno caricato in ambulanza e lo hanno portato d'urgenza al vicino ospedale Santo Spirito. Una volta arrivato presso il nosocomio le lesioni riportate sono state valutate con un codice giallo: non rischia la vita, ma si trova ancora in ospedale dove è sottoposto alle cure di medici ed infermieri.

Le indagini in corso

Subito dopo lo scontro, sono stati allertati anche gli agenti della polizia. Sono loro che, arrivati dai vicini commissariati si sono messi subito in cerca dell'aggressore. Secondo le informazioni dei testimoni, dopo aver ferito alla schiena l'uomo, si è immediatamente dato alla fuga, scappando a piedi in direzione Valle Aurelia. Indagini in corso per rintracciarlo.