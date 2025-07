Accoltella la moglie al volto e tenta il suicidio a Frosinone: l’uomo soccorso in codice rosso

Tragedia sfiorata a Frosinone, dove un uomo è finito in ospedale in codice rosso, dopo aver accoltellato sua moglie e aver tentato il suicidio. La donna ha una ferita profonda al volto.

Ha accoltellato la moglie al volto e ha tentato il suicidio. I drammatici fatti sono accaduti a Frosinone nella notte di mercoledì 30 luglio. Vittima della violenza è una donna di cinquantatré anni. Tutti e due hanno dovuto ricorrere a cure mediche e sono finiti in ospedale.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti i coniugi erano in casa, nella parte alta di Frosinone, quando hanno cominciato a litigare per motivi non chiari. L'uomo, un sessantanovenne, ha afferrato un coltello e ha colpito sua moglie, provocandole una ferita profonda a volto. Dopo averla accoltellata ha cercato di togliersi la vita, puntando il coltello contro se stesso e ferendosi in maniera grave.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento nell'abitazione sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato con la volante a sirene spiegate e un'ambulanza. I poliziotti hanno trovato l'uomo in un pozza di sangue, gli operatori sanitari lo hanno preso in carico e trasportato all'ospedale Fabrizio Spaziani con codice rosso. Anche la donna rimasta ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dov'è stata medicata. Sul caso indaga la Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. I poliziotti ascolterranno i due coniugi per confrontare le loro versioni dei fatti.