Accoltella la fidanzata e un suo amico per gelosia: tentato omicidio a Soriano nel Cimino Un giovane ha accoltellato la fidanzata e un suo amico nella notte di ieri, 19 giugno a Soriano nel Cimino. I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

A cura di Rosario Federico

Foto Archivio

Un ragazzo di 29 anni ha accoltellato la fidanzata e un suo amico mentre viaggiavano a bordo di un'auto, in compagnia di altri due ragazzi, lungo via San Giorgio a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. Il 29enne avrebbe agito per gelosia: era convinto di un tradimento della fidanzata e di una sua uscita con il presunto amante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Viterbo, che hanno trovato un 33enne con tre gravi ferite da taglio all'addome e la 25enne, fidanzata dell'aggressore, con diversi tagli sulla mano destra.

L'uomo di ventinove anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e messo ai domiciliari, ora è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Le due persone rimaste ferite sono state soccorse dal personale sanitario del 118 intervenuto in ambulanza e sono dovute ricorrere alle cure mediche all'ospedale Belcolle di Viterbo.

Ha accoltellato la fidanzata e un amico

La vicenda è accaduta nella notte di ieri, mercoledì 19 giugno. Secondo le ricostruzioni, dopo aver affiancato l'auto in cui viaggiavano la 25enne e altri tre ragazzi, l'aggressore armato di coltello avrebbe colpito la prima vittima mentre era ancora seduto sul suo sedile lato passeggero, finendo per colpire anche la fidanzata che nel frattempo è intervenuta in difesa del suo amico.

I carabinieri della stazione di via Parisi hanno raccolto le informazioni necessarie e subito dopo hanno iniziato le ricerche dell'uomo, rintracciato e fermato poi dai carabinieri in via della Palazzina mentre mangiava in un locale. I militari dell'Arma hanno trovato e posto sotto sequestro anche il coltello utilizzato per il tentato omicidio che era stato abbandonato sui Cimini, lungo la provinciale Colonnetta.