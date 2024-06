video suggerito

Tentato omicidio a Soriano nel Cimino, accosta con l’auto ad un’altra e accoltella due persone Paura nella notte a Soriano del Cimino, dove un giovane ha accostato con l’auto ad un’altra macchina e ha accoltellato due persone. I carabinieri lo hanno arrestato per tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tentato omicidio è il reato del quale dovrà rispondere un uomo di ventinove anni, che i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno arrestato e messo ai domiciliari. Avrebbe ferito una venticinquenne e un trentenne a coltellate, mentre viaggiavano a bordo di un'auto lungo via San Giorgio a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. L'episodio risale alla notte di oggi, mercoledì 19 giugno. Le due persone rimaste ferite sono dovute ricorrere a cure mediche all'ospedale Belcolle.

Giovane armato di coltello aggredisce due persone

Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto i due feriti erano in auto insieme ad altre due persone quando, improvvisamente, un'altra macchina si è affincata loro. È sceso un giovane armato di coltello, che li ha aggrediti per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ferendo appunto il trentenne e la venticinquenne. Il primo, che era seduto nel sedile anteriore al lato del passeggero, ha riportato tre gravi ferite all'addome, mentre la seconda, che ha cercato di aiutarlo, ha lesioni alla mano destra.

Il ragazzo si è poi allontanato verso la campagna. Sul luogo del ferimento sono intervenuti i militari della stazione locale, con una pattuglia che ha soccorso le quattro persone vicine all'auto in sosta. Poi è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha preso in carico i feriti e li ha trasportati al pronto soccorso, dove sono stati affidati alle curte dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti del caso.

I carabinieri rintracciano l'aggressore e lo arrestano

I carabinieri della stazione di via Parisi hanno racconto le informazioni necessarie e avviato le ricerche coordinate dalla Centrale operativa della Compagnia con le pattuglie della Sezione Radiomobile del Nor. I militari hanno rintracciato l'aggressore in via Della Palazzina e lo hanno arrestato. I militari hanno trovato anche l'arma del ferimento, un coltello utilizzato ed abbandonato sui Cimini, lungo la strada provinciale Colonnetta e l'hanno sequestrato. Il ventinovenne ora ai domiciliari è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.