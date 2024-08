Accoltella la cugina durante una lite in famiglia: era uscito dal carcere a maggio

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Avrebbe accoltellato sua cugina durante una lite in famiglia. Gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato e fermato un uomo di quarantadue anni per lesioni. L'aggressione è avvenuta la sera dello scorso mercoledì 14 agosto, la vigilia di Ferragosto. Autore del gesto è appunto un quarantaduenne, già noto alle forze dell'ordine, che era uscito da carcere lo scorso maggio. Gli agenti hanno dato esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere, come deciso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Il provvedimento per il quarantaduenne è scattato al termine delle indagini fatte dagli agenti della polziia di Stato del III Distretto Fidene, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma. Le ricerche hanno impegnato gli investigatori per quattro giorni, fino a quando hanno trovato l'aggressore, lo hanno fermato e portato in carcere, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito durante le indagini sarebbe nata una discussione tra il quarantaduenne e il figlio della donna, probabilmente per motivi legati a traffici illeciti. Alla lite hanno partecipato anche il resto dei famigliari, in particolare, la donna avrebbe preso le parti di suo figlio. Il quarantaduenne, andato in escandescenze, avrebbe afferrato un coltello da cucina, colpendola ad una spalla. Un fendente profondo, per il quale è finita in ospedale.

Un episodio che sarebbe potuto terminare con una fine ben più grave, ma che fortunatamente si è concluso quando il figlio della donna è riuscito a togliere il coltello dalle mani del quarantaduenne. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 per una lite in famiglia con ferita, sul posto è giunto il personale sanitario, che ha soccorso la donna e l'ha trasportata in ospedale, sottoponendola alle cure del caso. I poliziotti, che hanno concentrato subito le indagini all'interno del nucleo famigliare per risalire al presunto responsabile dell'aggressione, hanno cercato l'uomo e lo hanno trovato, poi la misura di custodia cautelare e il carcere.