video suggerito

Cena di Ferragosto al Tufello finisce nel sangue: figlio del boss accoltella gli zii per un debito Momenti di paura in via di Valle Melaina a Roma, dove ieri sera le volanti della Polizia di Stato sono intervenute per una lite in famiglia con accoltellamento. Due i feriti, fortunatamente non gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sfiorata alla cena di Ferragosto in via di Valle Melaina, nel quartiere Nord Est di Roma, dove c'è stata una lite in famiglia a seguito della quale due persone sono rimaste ferite e una è stata denunciata a piede libero. L'autore del gesto sarebbe come riporta La Repubblica, il figlio del boss del Tufello ai tempi della Banda della Magliana, che ha accoltellato i suoi genitori. Sono stati momenti di paura per i residenti, che hanno udito le urla e poi arrivare sotto casa le sirene della polizia.

Due feriti, non rischiano di morire

Una cena che è culminata in accoltellamento quella di ieri, secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 20 quando all'interno dell'abitazione c'è stata una discussione, forse per un debito, che è degenerata e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e di diversi mezzi di soccorso. L'uomo, un quarantaduenne, autore del ferimento, ha afferrato un coltello colpendo i genitori, che sono dovuti ricorrere a cure mediche, ma fortunatamente hanno riportato ferite lievi. Il padre, un sessantaquattrenne, ha riportato una lieve ferita alla testa, mentre la donna, una cinquantaseienne, è stata ferita al torace. Il personale sanitario li ha presi in carico e trasportati con l'ambualnza in ospedale.

Il 42enne denunciato per lesioni

Arrivati al pronto soccorso tutti e due i pazienti sono stati affidati ai paramedici, che li hanno sottoposti agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende non rischiano di morire. Presenti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Fidene-Serpentara con la Volante, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Il quarantaduenne è stato denunciato a piede libero per lesioni.