Coppia di sposi come Jeff Bezos: affittato un intero borgo per le nozze. La sindaca: "Evento eccezionale" Una coppia di sposi romani ha affittato un intero borgo per le proprie nozze in Umbria, a Monteleone di Spoleto. La sindaca: "Un evento esclusivo, raffinato, che segna l'inizio di una nuova vocazione per il paese: diventare una meta di charme per matrimoni di lusso e valore simbolico".

A cura di Natascia Grbic

Una coppia di sposi romani ha affittato un intero borgo per le proprie nozze. Accade in Umbria, nella piccola Monteleone di Spoleto. Ad annuncialo è stata la sindaca del comune, Marisa Angelini. "Angelo e Penelope, coppia romana con radici familiari nel borgo, hanno scelto consapevolmente questo luogo unico e iconico per celebrare il loro amore – ha dichiarato -. Un evento esclusivo, raffinato, che segna l'inizio di una nuova vocazione per il paese: diventare una meta di charme per matrimoni di lusso e valore simbolico". E ha aggiunto: "Un modello di accoglienza che guarda al futuro del turismo di qualità e del wedding experience in Umbria. Un modello nuovo, di prestigio, che apre le porte a futuri eventi privati di alta gamma".

La coppia celebrerà il rito prima nella chiesa di San Michele a Gavelli, poi si sposteranno sopra la Pietra del Contratto in Piazza del Mercato. Il ricevimento, invece, si terrà nell'intero centro storico, a corso Vittorio Emanuele, piazza del Teatro, piazza del Mercato. Gli invitati sono 200, mentre l'intero bordo ne conta 580. Tantissime persone, un terzo di quelle che il borgo ospita normalmente.

Intervistata dall'Ansa, la sindaca ha dichiarato: "Jeff Bezos? No, troppi invitati e non avremmo voluto che si fosse trovato il difficoltà per doverne escludere qualcuno", ha scherzato. E ha poi aggiunto: "L'idea è partita dai ragazzi. Lui infatti è nipote di un sindaco di Monteleone, anche se la famiglia si è trasferita a Roma negli anni Quaranta e ora gestisce uno dei migliori caffè della città. Abbiamo lavorato insieme per esaltare il paese, la nostra Monteleone, e fare tutto in sicurezza".