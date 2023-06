Accoltella alla gola la compagna incinta al settimo mese: arrestato Accoltellata alla gola dal compagno e finita in ospedale. È successo a una 32enne incinta, l’uomo è stato fermato per tentato omicidio.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia sfiorata a Roma, dove un uomo ha accoltellato alla gola la compagna incinta al settimo mese. L'episodio di violenza, l'ennesimo di cui vittima è una donna, si è consumato in via Due Ponti in zona Tomba di Nerone nel pomeriggio di ieri, domenica 25 giugno. Vittima del ferimento una donna di trentadue anni in dolce attesa, che fortunatamente non rischia di morire. Autore del gesto è un quarantatreenne di origini nordafricane, che è stato fermato poco dopo con l'accusa di tentato omicidio e ora si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Secondo le informazioni apprese l'uomo ha afferrato un coltello e ha ferito al collo la compagna in stato interessante, probabilmente durante una discussione in casa, che è degenerata ed è scappato lasciandola ferita.

La donna incinta ferita alla gola dal compagno trasportata in ospedale sta bene

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per una donna incinta ferita, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. I paramedici si sono accertati che la donna stesse bene e l'hanno trasportata in ospedale al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso per la medicazione e per accertamenti. Giunta al pronto soccorso la paziente è stata subito affidata alle cure del caso. Da quanto si apprende non è grave, sia lei che il piccolo nella pancia stanno bene. All'indirizzo della segnalazione sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volanti, a fermarlo poco dopo sono stati i poliziotti della Squadra Mobile. Preso e portato in Commissariato, si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.