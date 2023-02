Accende una stufa per scaldarsi, la casa prende fuoco: morta un’anziana di 83 anni La tragedia è avvenuta ieri sera ad Alatri. Ad accorgersi delle fiamme sono stati i vicini di casa della donna, che hanno chiamato i soccorsi. Per l’anziana però era troppo tardi.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una donna di 83 anni è morta nella sua abitazione ad Alatri, in località Fiura, dopo che la sua casa ha preso fuco. La tragedia è avvenuta ieri sera: ad accorgersi delle fiamme sono stati i vicini. Appena hanno visto il fuoco hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il corpo dell'anziana, che viveva da sola, è stato trovato dai vigili del fuoco ormai senza più vita. I sanitari del 118, accorsi sul posto per provare a rianimare eventuali feriti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da una stufa che la donna aveva acceso in casa per riscaldarsi dal freddo intenso di questi giorni. Non è chiaro se si sia avvicinata troppo lei alla stufa, prendendo fuoco, o se questa fosse posizionata vicino a del materiale infiammabile. Da valutare anche eventuali malfunzionamenti che potrebbero aver fatto incendiare il calorifero.