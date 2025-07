Accede il barbecue con un liquido infiammabile, la bottiglia esplode: 18enne ha ustioni gravissime

Immagine di repertorio

Un ragazzo di diciotto anni è rimasto gravemente ustionato mentre accedeva il barbecue con un liquido infiammabile. L'episodio è accaduto in via Sirolo nel quartiere di San Basilio a Roma. Il giovane è ricoverato con prognosi riservata al Policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto il diciottenne si trovava sulla terrazza condominiale con altre persone. Stava accendendo il barbecue utilizzando un liquido infiammabile, quando la fiamma è tornata indietro improvvisamente, la bottiglia che lo conteneva è esplosa e ha raggiunto il ragazzo.

Subito è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto ricevuta la segnalazione con la richiesta urgente d'intervento per un giovane rimasto gravemente ustionato nella parte superiore del corpo. All'indirizzo indicato è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico il diciottenne e lo ha trasportato con l'ambulanza in codice rosso in ospedale. Giunto al pronto soccorso il giovane è stato affidato alle cure dei medici, che sono intervenuti sulle gravi ustioni riportate.

Le condizioni di salute del ragazzo sono serie e attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato ustioni di secondo grado. Presenti i carabinieri della Stazione di Roma San Basilio, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e ascoltato alcune persone presenti al momento dei fatti. Si è tratatto di un incidente domestico. Le fiamme e l'esplosione della bottiglia da quanto si apprende non hanno danneggiato cose, né l'ambiente circostante. Si attende che le condizioni di salute del giovane migliorino nelle prossime ore, così i medici potranno sciogliere la prognosi.