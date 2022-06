Abusava di pazienti minorenni con la scusa della ginnastica posturale: condannato medico a 8 anni Quattro i casi accertati di violenze nei confronti di minori tra i 13 e i 15 anni nello studio di San Giovanni. Il medico, che all’epoca dei fatti 65enne, è stato condannato a 8 anni di carcere.

A cura di Redazione Roma

È stato condannato a otto anni di carcere il medico che, nel suo studio a due passi della basilica di San Giovanni, ha abusato di almeno quattro giovanissime pazienti. Tutte minorenni, di età comprese tra i tredici e i quindici anni, erano arrivate da lui per correggere alcuni problemi posturali. All'epoca dei fatti, che risalgono al 2015, l'uomo aveva sessantacinque anni all'epoca dei fatti, considerato un insospettabile professionista, come si dice in questi casi

I racconti delle vittime

La vicenda, ricostruita oggi sulle pagine del quotidiano la Repubblica, prende le mosse dalla denuncia di una tredicenne che, accompagnata dalla madre a fare quelle sedute, si accorge che qualcosa non va nel comportamento del medico. "Mi dicevo ‘sarà qualcosa che deve fare'", ha dichiarato la vittima, prima di descrivere in sede protetta come l'anziano medico le toccava il seno e poi gli "alzava gli slip" toccandogli i genitali. I racconti delle vittime accertate si assomigliano tutti e il sospetto è che negli anni potrebbero essere state molto di più-

Palpeggiamenti anche quando i genitori erano presenti

Il medico approfittava per le quelle violenze dell'assenza dei genitori delle vittime e, in alcune occasioni, non si sarebbe fermato neanche quando la madre o il padre che accompagnava le ragazzine era presente: allestiva il lettino dietro un separè, posizionava una poltroncina in un punto dove non potessero intuire nulla, e allungava sistematicamente le mani con la scusa di effettuare le sedute di manipolazione. Ora il medico si è visto comminare una pesante condanna per violenza sessuale aggravata dalla minore età delle sue vittime.