Abusa della nipotina 11enne, condannato per violenza sessuale il nonno di 69 anni

Abusi e violenze nei confronti di una ragazzina, sua nipote. Arriva dopo dieci anni la condanna nei confronti di un sessantanovenne pontino che ora si trova nel carcere di Cassino, dove dovrà scontare cinque anni di reclusione. Come ricostruito, l'uomo ha abusato della nipotina minorenne.

I fatti risalgono a dieci anni fa e sono avvenuti fra il 2016 e il 2017 a Roma, dove lavorava l'uomo, originario di un comune che si trova nel capoluogo pontino, e dove viveva anche la nipotina, come si legge nella testata locale di LatinaOggi. Ad essere accusato di violenza sessuale un uomo di 69 anni di Minturno, comune da ventimila anime in provincia di Latina, che ora si trova nel carcere di Cassino, dove dovrà trascorrere i prossimi cinque anni, come disposto dall'autorità giudiziaria.

A dare esecuzione al provvedimento con cui è scattato l'arresto e il trasferimento in carcere, sono stati i carabinieri della stazione di Minturno che hanno raggiunto l'uomo che si trovava nella sua abitazione. Dopo le formalità di rito, lo hanno trasportato nell'istituto penitenziario di Cassino, a seguito della sentenza della terza sezione penale della Corte di Appello di Roma, per violenza sessuale nei confronti della nipote. La bambina, quando è stata costretta a subire gli abusi da parte del nonno, aveva 11 anni.

I giudici, nel corso del dibattimento, sono riusciti ad accertare gli episodi di violenza denunciati: l'ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma ha poi emesso il provvedimento, una volta confermata la sentenza.