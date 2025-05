video suggerito

Abdelkrim Cheheb ucciso nel bosco a colpi di pistola: s'indaga negli ambienti dello spaccio di droga Abdelkrim Cheheb è stato trovato privo di vita, ucciso a colpi di pistola, nei boschi di Monte Fogliano. Un luogo impervio, difficile da raggiungere, noto per essere una piazza di spaccio.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Abdelkrim Cheheb l'uomo trovato morto nei boschi di Monte Fogliano, tra Vetralla e San Martino al Cimino. Trentasei anni, senza fissa dimora, nessun precedente penale, Abdelkrim Cheheb è stato ucciso a colpi di pistola, il corpo crivellato dai proiettili abbandonato in un casolare di fortuna. Chi lo abbia ammazzato e perché, ancora non è chiaro: i carabinieri che indagano però, sono sempre più convinti che l'omicidio sia maturato negli ambienti della droga. Il punto dove è stato trovato il corpo del 36enne, infatti, è una nota piazza di spaccio, dove si vende e si acquista soprattutto cocaina. Si tratta di un luogo impervio, non facile da raggiungere: chi va lì non lo fa per godere del panorama boschivo, ma per comprare la propria dose di droga, o per venderla.

Accanto alla vittima, il cui corpo è stato rinvenuto sabato, è stato trovato il suo telefono. I carabinieri lo hanno sequestrato, sperando che possa dare informazioni utili alle indagini. Si stanno facendo approfondimenti soprattutto sulle ultime chiamate fatte e ricevute dal 36enne: l'ipotesi, infatti, è che non fosse nel bosco per caso, ma che ci fosse andato per qualche motivo particolare, forse attirato in una trappola.

Sul corpo di Abdelkrim Cheheb il pubblico ministero ha disposto l'autopsia, da prassi nei casi di omicidio. Le indagini intanto continuano a 360 gradi: chi ha premuto il grilletto e sparato i colpi che hanno ucciso il 36enne, non è stato però ancora identificato. Non sono però semplici dato che, proprio per il luogo dove è avvenuto l'omicidio, sarà difficile trovare dei testimoni, oltre al fatto che è estremamente improbabile vi siano telecamere di sorveglianza nei paraggi.