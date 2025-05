video suggerito

Trovato il cadavere di un 36enne nel bosco di Vetralla: è omicidio, ucciso a colpi di pistola Macabro ritrovamento nel bosco del Monte Fogliano a Vetralla, dove i carabinieri hanno trovato il cadavere di un 36enne, Abdelkrim Cheheb. Sul corpo fori di proiettili, ignoti gli aggressori e il movente del delitto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

È di Abdelkrim Cheheb, trentasei anni, il corpo senza vita trovato nel bosco di Monte Fogliano nel Comune di Vetralla. Il ritrovamento risale al pomeriggio di sabato scorso 10 maggio ed è avvenuto nel territorio della provincia di Viterbo. La vittima è senza precedenti penali e avrebbe vissuto come senzatetto. Ad ucciderlo sono stati diversi colpi di pistola, non è chiaro il movente. La salma si trova nella camera mortuaria dell'ospedale Belcolle di Viterbo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per eventuali successivi accertamenti.

Sul cadavere fori provocati da colpi d'arma da fuoco

Secondo quanto ricostruito finora al momento del ritrovamento del cadavere era pomeriggio, a scoprirlo è stato un escursionista, che ha chiamato i carabinieri. Il corpo era tra la vegetazione, in una zona impervia. Purtroppo inutile l'intervento del personale sanitario giunto con l'ambulanza. Presente anche il medico legale per la constatazione del decesso. Da un primo esame esterno sulla salma stati trovati fori provocati da colpi d'arma da fuoco.

Ipotesi regolamento di conti

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno svolto i rilievi scientifici, cercano di risalire agli autori del gesto e al movente. Non è chiaro quante persone siano state ad ucciderlo, non sono state ancora individuate. Sulla vicenda la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta e si indaga a 360 gradi, tra le ipotesi c'è un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio della droga.