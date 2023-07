A Roma settimana rovente: ecco la mappa con le zone più calde e più ‘fredde’ della città A Roma in arrivo caldo record. Quali sono le zone più calde e quelle più fresche (si fa per dire) della Capitale?

A cura di Enrico Tata

La settimana che va dal 17 al 23 luglio potrebbe essere la più calda del 2023 a Roma. Le temperature potrebbero raggiungere addirittura il valore record di 42 gradi nel centro della città. Ma quali sono le zone più calde e quelle più fresche (si fa per dire) della Capitale?

Sicuramente le zone più calde sono quelle del centro storico. E perché le temperature si alzano nelle zone più centrali di Roma? Spiega il meteorologo Mario Giuliacci: "È colpa del motore dei condizionatori e dell'effetto canyon, che si verifica quando il sole colpisce la facciata di una strada, poi rimbalza su un'altra facciata, rimbalza ancora e ancora e alla fine il raggio solare viene catturato in toto. Si chiama ‘effetto canyon'. Nelle zone rurali, questo ovviamente non accade".

Analizzando le mappe delle temperature rilevate in città a cura del sito MeteoBlue.com, ecco i quartieri più ‘infuocati', quelli da evitare, se possibile: sicuramente c'è il centro storico (per i motivi spiegati in precedenza) e sicuramente ci sono le zone nei dintorni delle stazioni e soprattutto quella intorno alla stazione Termini. Caldissimi anche i quartieri Eur (meno caldo, ovviamente, nei dintorni del laghetto) e Magliana. Caldissimo anche il Laurentino e Tor Pagnotta. A Roma Sud Est, temperature record a Cinecittà, al Casilino e al Prenestino. Temperature leggermente inferiori a Roma Nord.

Quali sono invece le zone più ‘fresche', si fa per dire? Sicuramente Villa Ada, dove le temperature sono minori rispetto alle zone più calde anche di 4 gradi. Se il termometro segna 37 gradi al centro, è probabile che a Villa Ada ne faranno 34. Fresco anche a Villa Pamphili, soprattutto nella zona del laghetto. Altre zone di Roma dove trovare qualche grado in meno zono il parco del Pineto e Monte Mario.