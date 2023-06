A Roma ondata di calore in arrivo: attesi quasi 40 gradi, a rischio soggetti fragili Allerta per caldo giovedì a Roma, ma anche Rieti e Latina: sono attesi quasi quaranta gradi, una temperatura da bollino arancione.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio (La Presse)

Allerta caldo giovedì 22 giugno a Roma, Rieti e Latina. Quella in arrivo a breve, su gran parte dell'Italia, è la prima ondata di calore dell'anno, classificata per il momento con il livello arancione. Ciò vuol dire che la salute della popolazione più fragile è a rischio.

L'ondata di calore investirà l'Italia già a partire da domani, quando il bollino arancione riguarderà tre città: Bolzano, Campobasso e Perugia. Da giovedì però, diventano tredici le città a rischio, con l'aggiunta di Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Pescara, Rieti, Roma e Verona. A rischio soprattutto bambini, anziani e persone con malattie croniche, che rischiano di subire i danni maggiori nel caso di esposizione diretta al sole senza protezioni e non in sicurezza.

Il livello due, indicato dal ministero della Salute, è quello previsto nella giornata di giovedì. Si tratta, secondo quanto indicato dagli esperti, di "temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili".

Tra i consigli del ministero per evitare colpi di calore, c'è quello di non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, ossia tra le 11 e le 18, uscire solo nelle ore più fresche, e bagnarsi spesso con acqua fresca. Indossare vestiti preferibilmente chiari, bere molto, e limitare l'assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè, alcolici e bibite troppo fredde. Non bisogna passare troppo tempo in macchina se esposta al sole, soprattutto nel caso di bambini e anziani, ed è consigliabile seguire un'alimentazione leggera.