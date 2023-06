A Roma la linea A della metropolitana rallenta per i binari vecchi: limite di 15 chilometri orari Rallentamenti nella linea A della metropolitana e per alcune linee di tram: “I binari sono vecchi 40 anni, ma non ci sono problemi di sicurezza”.

A cura di Beatrice Tominic

Era già successo due anni fa, nel febbraio del 2021: anche quest'anno la metropolitana della linea A di Roma rallenta. Dagli 80-90 chilometri orari, che dovrebbero rappresentare la media ordinaria, i treni non possono superare più i 15, massimo 30, chilometri orari, come comunicato nelle "prescrizioni di movimento", come si legge su il Corriere della Sera.

Rallentamenti anche per i tram: la decisione arriva per la mancata manutenzione che ha reso i binari sempre più vecchi e, di conseguenza, più fragili. Ne consegue un trasporto pubblico, anche nella linea che collega le periferie con il centro storico, generalmente più battuto dai turisti, più lento e meno efficiente, con lunghe attese in banchina. Secondo Atac, però, questo non aumenterebbe i ritardi: i rallentamenti sarebbero recuperati aumentando la velocità nei punti che lo permettono.

Verso quali fermate rallenta la metro A

Nel documento, sono previsti 18 rallentamenti lungo la linea A, che collega da Battistini ad Anagnina. La velocità più bassa, di 15 chilometri, è stata disposta verso le fermate di Battistini, Arco di Travertino, San Giovanni, Colli Albani, Ponte Lungo e Furio Camillo.

Leggi anche Strade e stazioni della metropolitana allagate a Roma: ancora disagi per temporali

La velocità, invece, di 30 chilometri, è stata disposta verso quelle di Flaminio, Lepanto, Repubblica, Barberini, Cornelia, Vittorio Emanuele, Termini, Valle Aurelia e Baldo degli Ubaldi.

I binari sono vecchi di 40 anni, ma con gli interventi in corso da Atac, dovrebbero essere sostituiti entro il 2025. Generalmente i binari vengono cambiati dopo 30 anni, dopodiché sono a rischio cedimenti tanto che lo scorso gennaio a Lepanto se ne è spezzato uno. Come precisa Atac, però, non ci sarebbero problemi di sicurezza, grazie al treno che sarebbe allertato sicuramente: il rischio è quello di ritrovarsi, questi casi, con un servizio irregolare.

La fine dei lavori è prevista entro l'inizio del Giubileo: il rallentamento è stato valutato per diversi tratti della metropolitana, sia quello che prevede attualmente la sostituzione dei binari che per quello che unisce Battistini a Ottaviano, dove i lavori inizieranno più avanti".

I binari dei tram: stesso disagio

Stessi disagi e rallentamenti anche per quanto riguarda i tram, per i quali, dal primo giugno, sono stati imposti limiti di velocità di 5 o 6 chilometri orari per le linee 5, che collega Termini a Gerani; la 14 che invece porta da Gerani a piazza Risorgimento e la 19, che unisce Gerani a piazza Risorgimento/San Pietro.