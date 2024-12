video suggerito

A Roma è vietato sparare i botti di Capodanno, ma nessuno rispetta l'ordinanza del Comune Da giorni, e soprattutto nella giornata di oggi, le ore a Roma sono scandite da forti boati per salutare il 2024. Questo nonostante ci sia un'ordinanza che vieta di farlo.

A cura di Natascia Grbic

Come ogni anno a Roma, in occasione del Capodanno, viene varata la cosiddetta ordinanza ‘anti botti'. Significa che su tutto il territorio comunale è fatto divieto di usare materiale esplodente e sparare fuochi d'artificio, in modo da non arrecare danni alle persone, agli animali e all'ambiente. È inoltre notizia di ieri che, a partire dal prossimo anno, il divieto di sparare botti e usare materiale pirotecnico sarà inserito nel Regolamento di Polizia Urbana. Diventerà quindi una regola valida tutto l'anno, e non solo un'ordinanza da rispettare in occasione delle feste.

Come ogni anno però, l'ordinanza difficilmente viene rispettata. Da giorni si sentono forti botti esplodere in tutti i quartieri della capitale, con fuochi d'artificio lanciati ogni sera. Per non parlare di quello che succede già durante la giornata del 31 dicembre, quando le esplosioni si susseguono a cadenza regolare a poca distanza l'una dall'altra. Beccare queste persone e multarle, d'altronde, è difficile: non è semplice capire da dove provengono i boati, a meno di non cogliere in flagrante le persone.

Negli ultimi giorni sono state sequestrate tonnellate di fuochi d'artificio illegali, molti dei quali pronti per essere venduti. Quasi 500 chili a Corviale, altri 465 chili nella cameretta di un ragazzo minorenne a Ottavia, per parlare dei sequestri che più hanno fatto clamore. La maggior parte di questi botti sono illegali: vuol dire che non hanno le certificazioni adatte per essere vendute e che sono pericolose, oltre che potenzialmente letali per chi li maneggia. Questo non sembra importare a chi, ogni ultimo dell'anno, non può proprio fare a meno di spararli, nonostante le ordinanze e i divieti in vigore.