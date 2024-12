video suggerito

Esplosione a ogni ora a Corviale, blitz della polizia: scoperti 500 chili di botti illegali La Polizia di Stato ha sequestrato oltre 500 chili di botti illegali tra Corviale e La Rustica. Quattro persone in totale sono state denunciate.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Continuano i sequestri di materiale esplodente da parte delle forze dell'ordine a Roma. A Corviale i poliziotti del XI Distretto San Paolo hanno sequestrato cinquecento chili di botti e fuochi d'artificio illegali, pronti per essere venduti e utilizzati nel periodo tra Natale e Capodanno. Si tratta di materiale che non ha passato i regolari controlli cui oggetti di questo tipo devono essere sottoposti, e che per questo è molto pericoloso.

Il primo blitz è scattato alla Vigilia di Natale: da giorni gli agenti avevano notato che tra i palazzi di Corviale, a qualsiasi ora, si sentivano delle esplosioni. Per capire da dove provenissero sono stati fatti vati appostamenti fino a che, il 24 dicembre, dopo l'ennesimo botto esploso, hanno visto un ragazzo che prima scaricava delle scatole bianche da un furgone, e poi le portava nella sua abitazione. Quando gli agenti sono entrati nell'appartamento del giovane hanno trovato undici scatoloni, di cui alcuni già aperti, che contenevano materiale pirotecnico per un peso complessivo di 150 chili. Il ragazzo è stato denunciato per aver violato il divieto di fabbricazione o commercio di materie esplodenti e per aver omesso di denunciare lo stesso tipo di materiale.

Lo stesso tipo di accusa è stata fatta al titolare di un bar di Corviale che teneva in bella vista nel suo locale più di 350 chili di materiale esplosivo, per cui non aveva nessun tipo di autorizzazione. Sul posto sono arrivati i poliziotti, gli artificieri, le unità cinofile e il personale della Asl Roma 3. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre l'uomo, insieme al figlio è stato denunciato. Denuncia anche per uomo a La Rustica, trovato in possesso di trenta chili di botti non denunciati.