Alla scoperta del nuovo palazzetto dello sport di Corviale: "Diventerà riferimento del quartiere" Sopralluogo dell'assessore Onorato al Corviale: "Questo impianto avrà anche un enorme valore sociale: diventerà un punto di riferimento, aiuterà a contrastare il disagio giovanile e garantirà più sicurezza".

A cura di Enrico Tata

I lavori per il Palacorviale, il nuovo palazzetto dello sport al Corviale, sono iniziati ad aprile 2024 e in meno di un anno sono stati montati i pilastri e le travi perimetrali. In questi giorni gli operai stanno completando l'assemblaggio delle pareti e dei solai prefabbricati. "Il cantiere del nuovo palazzetto multidisciplinare di Corviale prosegue senza sosta nel pieno rispetto del cronoprogramma. Sono tempi da record. La struttura diventerà la casa di diverse discipline sportive, offrendo a ragazze, ragazzi e adulti l’opportunità di avvicinarsi alla pratica sportiva di base e di disputare anche gare competitive, grazie alla tribuna da 700 posti", ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, che oggi ha effettuato un sopralluogo nel cantiere. Sono previsti campi di pallacanestro, pallavolo, badminton, calcio a 5, ma anche aree per ginnastica, sport rotellistici, discipline fijlkam e arrampicata sportiva.

L'impianto di via Maroi è destinato a diventare un simbolo e punto di riferimento di Corviale, un quartiere periferico della Capitale che sta beneficiando di un importante piano di riqualificazione. Il palazzetto dello sport, realizzato grazie a un investimento da 10 milioni di euro, fa parte infatti degli interventi previsti dal Piano Urbano Integrato Corviale. "Saranno applicate le tariffe comunali, consentendo veramente a tutte e a tutti di fare sport, senza distinzioni sociali o economiche. Questo impianto avrà anche un enorme valore sociale: diventerà un punto di riferimento, aiuterà a contrastare il disagio giovanile e garantirà più sicurezza", ha aggiunto Onorato.

"Il progetto sta andando avanti nelle tempistiche previste. L'opera sarà realizzata grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr.. Continua così la rivoluzione dell'impiantistica romana che la nostra amministrazione sta portando avanti per offrire nuovi spazi sportivi a disposizione della cittadinanza in ogni zona della città, anche le più periferiche. Un ringraziamento particolare all'Assessore Onorato e agli uffici per l'operato costante e deciso che sta trasformando la Capitale", ha commentato Giorgio Trabucco, consigliere capitolino e capogruppo della lista civica "Gualtieri sindaco".

