Botti di Capodanno, scoperti 465 chili di esplosivo nella cameretta di un adolescente a Roma A poche ore dalla mezzanotte che darà il via al 2025, non si esaurisce il lavoro dei carabinieri al lavoro per sequestrare fuochi d’artificio e botti illegali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno degli interventi dei botti di Capodanno.

Manca sempre meno al nuovo anno e i carabinieri, anche in queste ultime ore, restano al lavoro per trovare e sequestrare i botti illegali. Dopo il lavoro dei giorni scorsi, che ha permesso di individuarne più di 300 fra Settebagni e Civitavecchia, stavolta in un solo colpo ne sono stati rintracciati 465 chili. Le 120 batterie di fuochi d'artificio erano nascoste nella cameretta di un adolescente, non ancora maggiorenne.

Minorenne nascondeva 465 chili di botti: ritrovamento in cameretta

Detenzione illecita, fabbricazione e traffico di botti, fuochi pirotecnici e materiale esplosivi: i militari sono ancora al lavoro per rintracciare materiale potenzialmente pericoloso, nonostante manchi sempre meno al Capodanno. Nel corso delle loro azioni, hanno ritrovato 120 batterie di fuochi, d'artificio del peso complessivo di 465 kg, poste immediatamente sotto sequestro e affidate ad un deposito specializzato.

I fuochi illegali erano conservati nella cameretta di un ragazzino minorenne che vive in casa con i genitori. I carabinieri della Stazione di Roma Borgata Ottavia hanno scoperto il materiale pirotecnico artigianale, detenuto senza alcuna autorizzazione. Nei confronti del giovane è subito scattata la denuncia.

Gli altri ritrovamenti: denunciati altri due giovani

Non soltanto l'adolescente di Ottavia. Negli ultimi giorni sono stati trovate in possesso di materiale esplosivo, fra batterie di fuochi, petardi, candelotti e bombe carta, nove persone, nei confronti delle quali è subito stata sporta denuncia. L'ordinanza antibotti, firmata come ogni anno dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a cui si aggiunge il provvedimento che blocca i fuochi d'artificio per l'intero anno per tutelare ambiente e animali, non ha avuto forse i risultati sperati.

Nel corso delle ultime ore, oltre al ragazzino, sono scattate altre due denunce nei confonti di un diciannovenne e un venticinquenne, fermati in strada per un controllo e trovati in possesso di 10 candelotti artigianali per cui non avevano alcun permesso. A procedere, stavolta, i carabinieri della stazione di Campagnano di Roma, dove vivono i due.

Bomba a bordo strada all'Appio: l'intervento degli artificieri

Oltre a loro, sono stati chiamati ad intervenire anche i Carabinieri della Squadra Artificieri del Nucleo Investigativo di Roma per la rimozione, la messa in sicurezza e la distruzione di un ordigno rudimentale inesploso con miccia parzialmente combusta. Gli artificieri sono arrivati dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della stazione del Quadraro da alcuni passanti che hanno trovato la bomba artigianale a bordo strada, in via Lemonia, quartiere Appia.