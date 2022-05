A Roma arriva la pizza napoletana di Ciro Salvo: ecco dove apre la famosa pizzeria 50 Kalò La pizza napoletana di Ciro Salvo arriva a Roma: il nuovo locale 50 Kalò è pronto ad aprire anche nella capitale. Si trova in centro a Roma, scopriamo dove.

A cura di Beatrice Tominic

Dopo Napoli e Londra, la famosa pizzeria 50 Kalò sbarca a Roma. I lavori continuano da qualche settimana all'interno dello spazio che ospiterà il locale romano di Ciro Salvo, terza generazione di un'antica famiglia di pizzaioli, è quasi ultimato. Dalla vetrina della pizzeria adesso parzialmente coperta, si riescono ad intravedere le pareti ancora bianche, qualche tubo rosso e gli archi che separano un'area dall'altra. Ultimata, invece, l'insegna su cui compare in maniera chiara il nome del locale 50 Kalò Pizzeria di Ciro Salvo. Non sappiamo ancora quando è prevista l'apertura, ma sicuramente non manca molto all'inaugurazione di questo terzo locale.

Dove si trova la pizzeria 50 Kalò a Roma

La pizzeria 50 Kalò di Ciro Salvo sta per aprire anche nel cuore della capitale, più precisamente all'inizio della via Flavia, parallela di via Venti Settembre. Facilmente raggiungibile utilizzando la linea A della metropolitana, il locale si trova a pochi passi dalle stazioni di Repubblica, Barberini e Termini e distante appena una decina di minuti a piedi da Porta Pia.

La pizzeria napoletana 50 Kalò di Ciro Salvo

La prima pizzeria 50 Kalò è nata a Napoli nel 2014 e deve il suo nome all'unione della cabale e del gergo dei pizzaioli: il numero 50, nella cabala napoletana è il pane, mentre il termine kalò, che deriva dal greco kalos, vuol dire buono. Il suo nome che, come si legge nel sito, ormai è diventato un marchio, vuole dire letteralmente impasto buono.

Leggi anche Via Appia Antica patrimonio dell'umanità: avviata la candidatura per diventare sito Unesco

A confermarlo, nel tempo, sono arrivati anche i prestigiosi riconoscimenti a Ciro Salvo: nel 2014 è stata definita "One of the best pizza in Italy" dal The New York Times; nel 2016 ha vinto sia il Premio Maestri dell'Impasto per il Gambero Rosso che Il Re dell'impasto per la Guida Ristoranti d'Italia de L'Espresso. Secondo Identità Golose, con la sua ricerca sull'impasto super idratato e digeribile, è fra "I 100 chef che hanno cambiato la cucina italiana" ed è stato nominato Ambasciatore della pizza napoletana nel mondo per Slow Food. La sua pizzeria è fra le sei italiane segnalate dalla Guida Michelin. Dopo quattro anni dalla prima apertura, nel 2018, 50 Kalò ha aperto anche a Londra e, presto, arriverà anche nella città eterna.