A Roma aria sempre più inquinata, l’appello del Comune: “Usate meno la macchina”
L'aria di Roma potrebbe peggiorare in maniera significativa nei prossimi giorni, quindi il sindaco Roberto Gualtieri prova a giocare d'anticipo con due provvedimenti validi per oggi martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Come comunicato dal Campidoglio, le previsioni dell'agenzia regionale Arpa, che monitora la situazione dell'inquinamento atmosferico nel Lazio, mostrano che nei prossimi giorni dovrebbe crearsi "una situazione di criticità con valori delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici tali da determinare il rischio di superamento dei valori limite".
I consigli di Roma Capitale per migliorare la qualità dell'aria
A preoccupare, quindi, non sono i valori registrati negli ultimi giorni, ma quelli che si prevede verranno registrati questa settimana. A preoccupare gli esperti sono i dati del PM10, ovvero l'indice sulla presenza di polveri sottili nell'aria. Per fronteggiare questo rischio, il Dipartimento prevenzione e risanamento dagli inquinamenti ambientali ha emesso due determinazioni dirigenziali. Nella prima si invita la cittadinanza a:
- utilizzare modalità di mobilità sostenibile (trasporto collettivo pubblico e privato, car sharing);
- preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati con combustibili a basso impatto (metano);
- limitare ulteriormente gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima dell'aria negli edifici;
- adottare comportamenti di guida volti alla riduzione di emissioni inquinanti (es. moderare la velocità, mantenere spento il motore se non necessario, curare la manutenzione periodica del veicolo in modo da garantire un corretto funzionamento del motore e del veicolo nel suo complesso);
- usare la bicicletta;
- preferire, se possibile, spostamenti a piedi.
Inoltre si raccomanda ai "soggetti a rischio di cui alla premessa, cui compete una particolare cautela di ordine sanitario, opportuno che evitino di esporsi prolungatamente alle alte concentrazioni di inquinanti".
Più controlli sulle strade trafficate di Roma
Il dipartimento capitolino delegato al controllo della qualità dell'aria, inoltre esprime la necessità che venga aumentata la presenza della polizia locale in alcune strade della città per contrastare il congestionamento del traffico e l'inquinamento. Queste le strade aumenterà la presenza dei caschi bianchi nei prossimi tre giorni:
- Lungotevere,
- Corso d'Italia,
- Viale Castro Pretorio,
- Viale Manzoni,
- Via Labicana,
- Via di San Gregorio,
- Circo Massimo,
- Via Acqua Bullicante,
- Via di Portonaccio,
- Via Prenestina,
- Corso di Francia,
- Via Quirino Maiorana,
- Viale Guglielmo Marconi,
- Via Oderisi da Gubbio,
- Viale Trastevere,
- Via Magna Grecia,
- Via Cerveteri,
- Via Appia,
- Viale Etiopia,
- Viale Libia,
- Viale Somalia,
- Corso Trieste,
- Via Cipro,
- Circonvallazione Trionfale,
- Viale delle Medaglie d'oro,
- Viale Trionfale,
- Viale Palmiro Togliatti,
- Via Tuscolana,
- Piazza Cinecittà,
- Via dei Monti Tiburtini,
- Via Tiburtina.