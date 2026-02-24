A Roma aria sempre più inquinata, l’appello del Comune: “Usate meno la macchina”

I dati di Arpa Lazio fanno prevedere un peggioramento nella qualità dell’aria a Roma. Il Campidoglio risponde chiedendo ai cittadini di usare meno l’auto e con più controlli.

L'aria di Roma potrebbe peggiorare in maniera significativa nei prossimi giorni, quindi il sindaco Roberto Gualtieri prova a giocare d'anticipo con due provvedimenti validi per oggi martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Come comunicato dal Campidoglio, le previsioni dell'agenzia regionale Arpa, che monitora la situazione dell'inquinamento atmosferico nel Lazio, mostrano che nei prossimi giorni dovrebbe crearsi "una situazione di criticità con valori delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici tali da determinare il rischio di superamento dei valori limite".

Le previsioni dell’Arpa Lazio per la qualità dell’aria nei prossimi giorni (da Arpa Lazio)

I consigli di Roma Capitale per migliorare la qualità dell'aria

A preoccupare, quindi, non sono i valori registrati negli ultimi giorni, ma quelli che si prevede verranno registrati questa settimana. A preoccupare gli esperti sono i dati del PM10, ovvero l'indice sulla presenza di polveri sottili nell'aria. Per fronteggiare questo rischio, il Dipartimento prevenzione e risanamento dagli inquinamenti ambientali ha emesso due determinazioni dirigenziali. Nella prima si invita la cittadinanza a:

utilizzare modalità di mobilità sostenibile (trasporto collettivo pubblico e privato, car sharing);

(trasporto collettivo pubblico e privato, car sharing); preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati con combustibili a basso impatto (metano);

limitare ulteriormente gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima dell'aria negli edifici;

adottare comportamenti di guida volti alla riduzione di emissioni inquinanti (es. moderare la velocità, mantenere spento il motore se non necessario, curare la manutenzione periodica del veicolo in modo da garantire un corretto funzionamento del motore e del veicolo nel suo complesso);

usare la bicicletta;

preferire, se possibile, spostamenti a piedi.

Inoltre si raccomanda ai "soggetti a rischio di cui alla premessa, cui compete una particolare cautela di ordine sanitario, opportuno che evitino di esporsi prolungatamente alle alte concentrazioni di inquinanti".

Più controlli sulle strade trafficate di Roma

Il dipartimento capitolino delegato al controllo della qualità dell'aria, inoltre esprime la necessità che venga aumentata la presenza della polizia locale in alcune strade della città per contrastare il congestionamento del traffico e l'inquinamento. Queste le strade aumenterà la presenza dei caschi bianchi nei prossimi tre giorni: