A processo Angelo Paradiso, l’ex calciatore accusato di stalking ed estorsione

A cura di Enrico Tata

Angelo Paradiso è stato rinviato a giudizio e dovrà affrontare un processo per stalking, diffamazione ed estorsione. L'ex calciatore di Napoli, Lazio e Lecce, è accusato di aver tormentato per mesi l'ex compagna, una modella di 30 anni con cui aveva una relazione. Quest'ultima si è costituita parte civile ed è assistita dall'avvocato Fabrizio Armelisasso. La prima udienza è stata fissata per il 7 giugno e si terrà al tribunale di Roma.

Minacce e insulti alla ex fidanzata

I due si sono conosciuti nel 2020, ma dopo meno di un anno, nel settembre 2021, lei ha lasciato lui. Paradiso l'ha insultata, l'ha minacciata, le ha chiesto denaro: "Se mi paghi, la finisco". L'ex giocatore ha aperto profili falsi su Facebook e Instagram e li ha utilizzati, secondo i pm, per offendere in ogni modo la ex. In un'occasione ha anche minacciato di darle fuoco e l'ha definita una prostituta. "Tu non lavorerai mai più, ti distruggo, sei finita", una delle prime minacce. Poi l'ha avvertita che avrebbe dato fuoco alla sua auto e al ristorante di cui era proprietaria.

La denuncia a febbraio 2022

La donna ha preferito non denunciare per alcuni mesi, pensando che prima o poi il suo ex avrebbe smesso di tormentarla. Ma la situazione non ha fatto altro che peggiorare e così, a febbraio del 2022, è arrivata la prima denuncia e poi ne sono seguite altre. Paradiso è stato sottoposto al divieto di avvicinamento e qualche settimana fa è stato messo ai domiciliari. Aveva chiesto e ottenuto un permesso per andare all'estero, ma non ha comunicato quanto doveva alle autorità e per questo il provvedimento cautelare nei suoi confronti è stato inasprito.

Chi è Angelo Paradiso

Paradiso, di ruolo attaccante, ha giocato a calcio fino alla stagione 2005/2006. Ha iniziato nella Lazio, poi è passato al Teramo in Serie C2 prima di finire al Napoli in Serie B dove, nella stagione 1998/1999 ha giocato 29 partite segnando 2 gol. In Serie A ha giocato soltanto 3 partite nel Lecce nella stagione successiva, 1999/2000. Poi la sua carriera si è conclusa con qualche presenza tra Serie B e Serie C1.